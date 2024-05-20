Квартальні податки ненадовго допомогли гривні зміцнитися

Минулого тижня гривня на міжбанківському валютному ринку зробила ще одну судомну спробу зміцнення. У другій половині дня четверга 16 травня котирування на міжбанківському валютному ринку знизилися до 39,32 грн на позиції «бід» і 39,34 грн на позиції «оффер».

Це сталося завдяки зростанню пропозиції від експортерів, яким була потрібна гривня для сплати податку на прибуток за 1 квартал 2024 року. Три дні – з 14 до 16 травня – торги закінчувалися зниженням. У п'ятницю, 17 травня, відчуваючи, що дешевше вже не буде, активізувалися покупці. На ринок із великою заявкою вийшов Укрексімбанк, до нього приєдналися імпортери та спільними зусиллями розвернули тренд угору. Торги п'ятниці завершилися на рівні 39,505/39,53 грн (відповідно, «бід»/«оффер»). А вже у понеділок, 20 травня, ціни підскочили до 39,70/39,75 грн.

За інформацією порталу «Курс України», Національний банк, який протягом минулого тижня проводив інтервенції вкрай стримано, явно заощаджуючи валюту, сьогодні просто не з'явився на старті торгів, чим спровокував ажіотаж серед покупців. НБУ почекав, поки котирування досягли внутрішньоденного максимуму - і в районі 11:30 нарешті вийшов з продажем, заспокоюючи неабияк наляканий ринок.

Не виключено, що в такий нехитрий спосіб чиновники з Інститутською допомогли комусь із експортерів, що зазівалися, продати валюту дорожче. Ми писали минулого тижня, що НБУ явно взяв курс на підтримку експортерів, сприяючи підтримці високого рівня котирувань. Це дозволило йому знизити обсяг власних інтервенцій, які становлять близько 500-550 млн доларів на тиждень.

Як реагує готівковий ринок

Вартість готівкового долара коливалася синхронно зі зміною напряму тренду на міжбанківському валютному ринку, проте сильно подешевшати минулого тижня йому не вдалося. У четвер, коли котирування міжбанку опустилися до мінімальних за тиждень значень, долар у столиці можна було купити по 39,87-39,88 грн – і це була найнижча ціна оптовиків. У банках умови для купівлі були більш демократичні: у п'ятницю 17 травня пара банків продавала американську валюту за ціною 39,75 грн, проте така щедра пропозиція діяла недовго.

Вже в понеділок, відреагувавши на те, що відбувається на міжбанку, цінники в оптових обмінних пунктах поповзли вгору і до обіду подолали позначку 40,00: у Києві за велику партію готівкового «американця» називають ціну 40,02-40,03 грн. Особливого ажіотажу за такою ціною не спостерігається, але охочі купити дорожче 40,00 є.

Скільки коштуватиме долар наприкінці травня

Поступово всі звикають до цифри 40 на табло банківських обмінників. Якщо раніше у травні-червні гривня традиційно зміцнювалася, то зараз, схоже, всі сили регулятора йдуть на те, щоб не допустити різкого обвалу національної валюти. А офіційний курс повільно, але впевнено наближається до сакральної позначки 40,00. Різниця в ціні між готівковим і безготівковим доларом, яка нещодавно доходила до 10-15 копійок, знову зростає. На тлі падіння процентних ставок за депозитами дедалі більше українців обирає готівкову валюту, розуміючи, що навряд чи найближчим часом вона подешевшає.

Скільки коштуватиме долар в останню декаду травня? Ми не сильно помилимося, якщо припустимо діапазон 39,80-40,20 грн. Причому чим далі, тим дедалі частіше ціни будуть вищими за 40, поки остаточно не подолають цей рівень. Національний банк, плануючи валютну лібералізацію, добре розуміє: вона також призведе до зростання вартості іноземної валюти. Головне, щоб це зростання було повільним і не спричинило стрибка інфляції. Бо інакше всі зусилля НБУ виявляться марними.