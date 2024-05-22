Украинские банки ожидают роста объемов кредитования

В апреле 2024 года Национальный банк Украины провел ежеквартальный опрос банков об условиях кредитования. Давайте вместе проанализируем результаты этого опроса. Подавляющее большинство банковских учреждений фиксируют улучшение оценок по основным показателям. Представители банковского сектора отмечают, что растет количество как корпоративных, так и розничных кредитов.

Ожидается, что в течение 2024 года количество потребительских кредитов превысит показатели до полномасштабного вторжения. По прогнозам, наибольшие темпы роста будут наблюдаться во втором квартале этого года. В исследовании НБУ сказано:

«Спрос усиливается за счет потребности в оборотном капитале и капитальных инвестициях, а также реструктуризации долгов и более низких ставок для МСП (малые и средние предприятия — ред.)»

Многие эксперты по кредитованию говорят о кредитах с просрочками. В прошлом году впервые с начала полномасштабной войны объемы таких кредитов уменьшились. А клиенты кредитных организаций чаще начали пользоваться возможностями для решения проблем просроченного кредита:

Реструктуризация долга: пролонгация, кредитные каникулы, замена схемы выплат и т. д.

Рефинансирование кредита: оформление нового кредита для погашения предыдущего.

Кредитование для погашения просрочки: получение средств для погашения проблемной задолженности.

В банках также отмечают, что сейчас дополнительными факторами для роста объемов кредитования являются перспективы рынка недвижимости. Впрочем, наблюдается именно рост спроса на потребительские кредиты, а не на ипотеку.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что сейчас в Украине остается достаточно высокая учетная ставка НБУ, которая не является выгодной для бизнеса. Единственная возможность воспользоваться льготными условиями — это участие в программе доступного кредитования «5-7-9». По мнению Гетманцева, сейчас НБУ стоит искать дополнительные пути стимулирования рынка кредитных услуг.

По словам многих представителей банковского сектора, в Украине уже в ближайшее время можно ожидать падения процентов как по банковским кредитам, так и по депозитам. Если это произойдет (а вероятность довольно высока), то уже к концу 2024 года кредиты станут доступнее в среднем на 2-3%, но вместе с тем упадут и депозитные ставки — на 3,5%-4,5%.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance