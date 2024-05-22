Українські банки очікують зростання обсягів кредитування

У квітні 2024 року Національний банк України провів щоквартальне опитування банків про умови кредитування. Давайте разом проаналізуємо результати цього опитування. Переважна більшість банківських установ фіксують поліпшення оцінок стосовно основних показників. Представники банківського сектору зазначають, що зростає кількість як корпоративних, так і роздрібних кредитів.

Очікується, що впродовж 2024 року кількість споживчих кредитів перевищить показники до повномасштабного вторгнення. За прогнозами, найбільші темпи зростання будуть спостерігатися у другому кварталі цього року. В дослідженні НБУ сказано:

«Попит посилюється за рахунок потреби в оборотному капіталі та капітальних інвестиціях, а також реструктуризації боргів та нижчих ставок для МСП (малі та середні підприємства — ред.)»

Чимало експертів з кредитування говорять про кредити з простроченням. Минулого року вперше від початку повномасштабної війни обсяги таких кредитів зменшилися. А клієнти кредитних організацій частіше почали користуватися можливостями для вирішення проблем простроченого кредиту:

Реструктуризація боргу: пролонгація, кредитні канікули, заміна схеми виплат тощо.

Рефінансування кредиту: оформлення нового кредиту для погашення попереднього.

Кредитування для погашення прострочення: отримання коштів для погашення проблемної заборгованості.

В банках також зазначають, що зараз додатковими факторами для зростання обсягів кредитування є перспективи ринку нерухомості. Втім, спостерігається саме зростання попиту на споживчі кредити, а не на іпотеку.

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що наразі в Україні залишається досить висока облікова ставка НБУ, яка не є вигідною для бізнесу. Єдина можливість скористатися пільговими умовами — це участь у програмі доступного кредитування «5-7-9». На думку Гетманцева, зараз НБУ варто шукати додаткові шляхи стимулювання ринку кредитних послуг.

За словами багатьох представників банківського сектору, в Україні вже найближчим часом можна очікувати падіння відсотків як за банківськими кредитами, так і за депозитами. Якщо це станеться (а ймовірність доволі висока), то вже до кінця 2024 року кредити стануть доступнішими в середньому на 2-3%, але разом з тим впадуть і депозитні ставки — на 3,5%-4,5%.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance