Микрокредитование без лишних рисков: советы эксперта

Микрокредитование — это удобный способ быстро получить средства, когда в них возникает острая необходимость. В Украине сейчас работает немало небанковских финансовых учреждений, которые предоставляют клиентам микрокредиты. В том числе в них возможно получение кредита с плохой кредитной историей. Давайте вместе рассмотрим некоторые особенности микрокредитования, о которых необходимо знать, чтобы не идти на дополнительные риски и не потерять значительные средства из-за процентов.

Особенности получения микрокредита

Чтобы получить микрокредит, лицу необходимо предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код налогоплательщика.

Кроме того, нужно заполнить анкету, пройти идентификацию и верификацию личности. В основном этот процесс длится всего несколько минут, после чего можно сразу получить средства. В большинстве микрокредитных организаций есть возможность оформить кредит онлайн, не посещая офис компании. А деньги на карту поступают в течение нескольких минут.

Главные риски микрокредитов и как их избежать

Существует перечень распространенных «подводных камней», на которые стоит обратить особое внимание:

1. Непрозрачные условия кредитования

На сайте компании, у которой вы планируете взять кредит, должно содержаться ее название, контактные данные, информация о лицензии, характеристики кредитования и другие данные. Плюс данная информация должна содержаться непосредственно в кредитном договоре. Обязательно ознакомьтесь с ней перед подписанием.

2. Разница ожидаемой и фактической стоимости микрокредита

На сайте должна содержаться информация о стоимости кредита со всеми комиссиями и платежами, реальная ставка, сроки и суммы, условия досрочного погашения, перечень штрафных санкций и тому подобное. Довольно часто реальная стоимость микрокредита может отличаться от ожидаемой. Если вы видите такую разницу, то, во-первых, не стоит пользоваться услугами такой организации, а во-вторых, об этом необходимо сообщать в Национальный банк Украины, ведь это прямое нарушение закона.

3. Отсутствие лицензии

Если микрофинансовая организация не имеет соответствующей лицензии, это означает, что она работает незаконно и нелегально. Ни в коем случае не пользуйтесь ее услугами, даже если вам предлагают выгодные условия. Риски слишком высоки.

Можно ли отказаться от кредита?

Да, согласно закону «О потребительском кредитовании» заемщик может отказаться от кредита в течение 14 дней с момента его оформления. Однако этот пункт также должен быть прописан в договоре с финансовым учреждением. Если этого пункта нет, организация может отказать вам в возврате кредита.

В любом случае, если вы решили отказаться от кредита, необходимо в первую очередь написать заявление-отказ, после чего вернуть полученные кредитные средства вместе с начисленными процентами. Легальные микрофинансовые организации в большинстве случаев готовы пойти навстречу клиентам в подобных случаях, но все же каждая ситуация индивидуальна. И об этом стоит помнить.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance