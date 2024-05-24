Мікрокредитування без зайвих ризиків: поради експерта

Мікрокредитування — це зручний спосіб швидко отримати кошти, коли в них виникає гостра потреба. В Україні наразі працює чимало небанківських фінансових установ, які надають клієнтам мікрокредити. У тому числі в них можливе отримання кредиту з поганою кредитною історією. Давайте разом розглянемо деякі особливості мікрокредитування, про які необхідно знати, щоб не йти на додаткові ризики й не втратити значні кошти через відсотки.

Особливості отримання мікрокредиту

Щоб отримати мікрокредит, особі необхідно надати пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код платника податків.

Крім того, потрібно заповнити анкету, пройти ідентифікацію та верифікацію особи. Здебільшого цей процес триває всього декілька хвилин, після чого можна відразу отримати кошти. У більшості мікрокредитних організацій є можливість оформити кредит онлайн, не відвідуючи офіс компанії. А гроші на карту надходять впродовж кількох хвилин.

Головні ризики мікрокредитів та як їх уникнути

Існує перелік розповсюджених «підводних каменів», на які варто звернути особливу увагу:

1. Непрозорі умови кредитування

На сайті компанії, у якій ви плануєте взяти кредит, повинна міститися її назва, контактні дані, інформація про ліцензію, характеристики кредитування та інші дані. Плюс дана інформація має міститися безпосередньо у кредитному договорі. Обовʼязково ознайомтеся з нею перед підписанням.

2. Різниця очікуваної та фактичної вартості мікрокредиту

На сайті повинна міститися інформація про вартість кредиту з усіма комісіями та платежами, реальна ставка, строки та суми, умови дострокового погашення, перелік штрафних санкцій тощо. Досить часто реальна вартість мікрокредиту може відрізнятися від очікуваної. Якщо ви бачите таку різницю, то, по-перше, не варто користуватися послугами такої організації, а по-друге, про це необхідно повідомляти в Національний банк України, адже це пряме порушення закону.

3. Відсутність ліцензії

Якщо мікрофінансова організація не має відповідної ліцензії, це означає, що вона працює незаконно та нелегально. В жодному разі не користуйтеся її послугами, навіть якщо вам пропонують вигідні умови. Ризики надто високі.

Чи можна відмовитися від кредиту?

Так, згідно з законом «Про споживче кредитування» позичальник може відмовитися від кредиту впродовж 14 днів з моменту його оформлення. Однак цей пункт також повинен бути прописаний у договорі з фінансовою установою. Якщо цього пункту немає, організація може відмовити вам у поверненні кредиту.

В будь-якому випадку, якщо ви вирішили відмовитися від кредиту, необхідно в першу чергу написати заяву-відмову, після чого повернути отримані кредитні кошти разом з нарахованими відсотками. Легальні мікрофінансові організації здебільшого готові піти назустріч клієнтам у подібних випадках, але все ж кожна ситуація індивідуальна. І про це варто памʼятати.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance