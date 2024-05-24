Кабмин обязал облэнерго равномерно распределять отключения света

Кабинет министров утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.﻿ Соответствующее решение утвердили во время заседания 24 мая, сообщает Экономическая правда.

"Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, которые выполняют мобилизационные задачи" , - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство поддержало законопроект, который, как отмечается, позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов на балансирующем рынке.

"Так, предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед "Укрэнерго" и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы" , - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, правительство в ежедневном режиме работает, чтобы улучшить ситуацию в энергетике. По его словам, стоит три ключевые задачи: