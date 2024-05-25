Генштаб: Россияне услили атаки на Покровском направлении

С начала 25 мая российская армия совершила более 40 атак на разных участках фронта, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 13:30 25 мая по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе.

Враг продолжает наступательные действия, наибольшая активность наблюдается в Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают давление и жестко отвечают на попытки захватчиков идти вперед.

В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 44.

В Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боеприкосновений здесь возросло до восьми. В настоящее время продолжаются бои в районе Волчанска (здесь оккупанты использовали шесть КАБ) и Липцев (четыре КАБ).

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано шесть боевых столкновений. Два из них продолжаются вблизи Петропавловки и Стельмаховки.

На Краматорском направлении кафиры пытаются проводить штурмовые действия при поддержке авиации. Активно используют неуправляемые авиационные ракеты. Подразделения сил обороны две вражеские атаки успешно отбили. Одна еще продолжается в районе Клещиевки.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое. В настоящее время зафиксировано 14 боеприкосновений. Шесть из них еще продолжаются вблизи Калинового, Яснобродовки и Сокола. В районе Галицыновки оккупанты применили четыре КАБа.

На Ореховском направлении зафиксированы две вражеские атаки. Захватчики напрасно пытались прорвать оборону наших войск возле Роботино и Новоандреевки. Одно боеприкосновение еще продолжается.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.