Премьер Италии против ударов западным оружием по территории РФ

Премьер Италии Джорджия Мелони выступила против использования Украиной западного оружия по территории России после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал снять соответствующий запрет для Киева, сообщает Европейская правда.

Глава итальянского правительства прокомментировала заявление генсека Альянса о том, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения на использование предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

"Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, что мы должны быть очень осторожными" , – сказала Мелони.

В то же время она отметила, что "согласна с тем, что НАТО следует сохранять твердость, а не подавать сигнал о том, что он уступает".

Ранее вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил о несогласии с позицией генсека НАТО. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также выразил критическое отношение.

Как сообщалось, Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.