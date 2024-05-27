В Украине снижаются ставки по кредитам для населения

Давайте вместе проанализируем как в Украине меняются ставки по кредитам для населения. Согласно оперативным данным Нацбанка, в апреле 2024 года банки снизили ставки по потребительским кредитам для населения. Средние процентные ставки по новым кредитам в гривне составили 34,4% годовых, снизившись на 0,1 п.п. В то же время НБУ сообщает, что кредитный портфель банков увеличился на 2,1% и достиг отметки в 241 млрд грн.

Нацбанк приводит сравнительные данные марта и апреля 2024 года:

Корпоративный сектор:

март — 15,5 п. п.

апрель - 16,2 п. п.

Домашние хозяйства:

март — 34,5 п. п.

апрель — 34,4 п. п.

В марте 2024 года сумма предоставленных банками кредитов составила 1 012 229 грн. А в апреле — 1 022 301 грн. Наибольший рост процентных ставок наблюдается для домашних хозяйств в иностранной валюте — 2,2%. Меньше всего — для корпоративного сектора в иностранной валюте — 1,4%.

При этом процентные ставки по микрокредитам пока не продемонстрировали ощутимых изменений. Сейчас в большинстве микрофинансовых организаций они составляют от 0,01% до 2-3%. А сроки кредитования составляют в среднем от 70 до 365 дней. Некоторые организации при этом предлагают значительно большие сроки кредитования — вплоть до нескольких лет. Но стоит помнить, что общая сумма процентов в таком случае будет больше. Чем короче срок кредитования, тем выгоднее условия. И наоборот, если человек берет кредит на длительный срок, размеры уплаты процентов возрастают.

Стоит также напомнить, что в прошлом году Национальный банк Украины запустил цикл уменьшения учетной ставки. Сначала — с 25% до 15%, а затем — до 14,5% и до 13,5%. По результатам многочисленных исследований и опросов среди представителей банковского сектора, подавляющее большинство банков и финансовых учреждений ожидают увеличения количества выданных кредитов населению в течение 2024 года. И одновременно будут снижаться требования к заемщикам и уменьшаться процентные ставки. Пока ощутимого снижения ставок не ожидается, однако со временем разница может стать довольно существенной.

По имеющейся информации Нацбанка средний размер ставки по гривневым кредитам в 2023 году составил 30%. Пока невозможно дать четких прогнозов по поводу того, насколько могут уменьшиться ставки по итогам 2024 года. Однако уменьшение даже на несколько процентов может существенно облегчить кредитные обязательства для заемщиков, что в условиях нестабильной экономической ситуации и полномасштабной войны в стране особенно важно.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance