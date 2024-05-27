В Україні знижуються ставки за кредитами для населення

Давайте разом проаналізуємо як в Україні змінюються ставки за кредитами для населення. Згідно з оперативними даними Нацбанку, у квітні 2024 року банки знизили ставки за споживчими кредитами для населення. Середні відсоткові ставки за новими кредитами у гривні склали 34,4% річних, знизившись на 0,1 в.п. Водночас НБУ повідомляє, що кредитний портфель банків збільшився на 2,1% і досяг позначки у 241 млрд грн.

Нацбанк наводить порівняльні дані березня та квітня 2024 року:

Корпоративний сектор:

березень — 15,5 в. п.

квітень — 16,2 в. п.

Домашні господарства:

березень — 34,5 в. п.

квітень — 34,4 в. п.

У березні 2024 року сума наданих банками кредитів склала 1 012 229 грн. А у квітні — 1 022 301 грн. Найбільше зростання відсоткових ставок спостерігається для домашніх господарств в іноземній валюті — 2,2%. Найменше — для корпоративного сектору в іноземній валюті — 1,4%.

При цьому відсоткові ставки за мікрокредитами поки що не продемонстрували відчутних змін. Наразі у більшості мікрофінансових організацій вони становлять від 0,01% до 2-3%. А терміни кредитування складають в середньому від 70 до 365 днів. Деякі організації водночас пропонують значно більші терміни кредитування — аж до кількох років. Але варто памʼятати, що загальна сума відсотків у такому разі буде більшою. Чим коротший термін кредитування, тим вигідніші умови. І навпаки, якщо особа бере кредит на тривалий термін, розміри сплати відсотків зростають.

Варто також нагадати, що минулого року Національний банк України запустив цикл зменшення облікової ставки. Спочатку — з 25% до 15%, а потім — до 14,5% і до 13,5%. За результатами численних досліджень та опитувань серед представників банківського сектору, переважна більшість банків та фінансових установ очікують збільшення кількості виданих кредитів населенню впродовж 2024 року. І водночас будуть знижуватися вимоги до позичальників та зменшуватися відсоткові ставки. Поки що відчутного зниження ставок не очікується, однак з часом різниця може стати доволі суттєвою.

За наявною інформацією Нацбанку середній розмір ставки за гривневими кредитами у 2023 році становив 30%. Поки що неможливо дати чітких прогнозів з приводу того, наскільки можуть зменшитися ставки за підсумками 2024 року. Однак зменшення навіть на кілька відсотків може суттєво полегшити кредитні зобовʼязання для позичальників, що в умовах нестабільної економічної ситуації та повномасштабної війни в країні особливо важливо.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance