Чиновник одесского ТЦК через "Оберіг" сделал "непригодными" 138 мужчин – ГБР

Госбюро расследований сообщило, что разоблачило чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, который организовал масштабную схему заработка на мужчинах, − внося изменения в систему "Оберіг", злоумышленник сделал "непригодными для службы" 138 военнообязанных, сообщает Украинская правда.

"Противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберіг" и в общем "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы" , – говорится в сообщении.

За свои услуги злоумышленник брал от 4,5 до 7 тысяч долларов и таким образом, по данным ГБР, сумел заработать не менее миллиона долларов.

В бюро отметили, что установили всех лиц, которые успели воспользоваться схемой − часть из них уже выехала за границу.

"При проведении совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП уклонисты, которые остались на территории Украины, были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ", − говорится в сообщении.

Должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к сделке. В частности, провели 14 обысков по месту работы и жительства фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.