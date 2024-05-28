Bild: Иран поставил РФ новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5

Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.﻿﻿ Об этом пишет Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, сообщает Украинская правда.

В Курской области накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. Он нес на борту новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году. Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал.

Ранее ВС РФ не применяли высокоточные "Каим-5" в Украине. По словам Рёпке, их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Напомним, западная разведка ранее говорила, что располагает информацией о договоренности Ирана и России по передаче баллистических ракет, но пока не видела признаков, что оно уже состоялось.

Министры иностранных дел "Группы семи" в апреле потребовали от Ирана воздержаться от отправки России баллистических ракет, предупредив о "новых и значительных шагах", которые это может за собой повлечь.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.