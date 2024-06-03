Rheinmetall вложит более 180 млн евро в производство боеприпасов в Литве
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве, сообщает Европейская правда.
Соответствующее инвестиционное соглашение подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте и представители Rheinmetall.
Ожидается, что Rheinmetall также создаст не менее 150 рабочих мест в Литве.
"Начало работы Rheinmetall в Литве является важным шагом на пути к удовлетворению насущных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимому оружию и боеприпасам, поскольку продукция, необходимая европейской обороне, будет производиться на литовской земле", – сказала Армонайте.
Ожидается, что новый завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
Проекту присвоен статус государственного значения, а его конкретное местоположение будет объявлено в течение ближайших недель.
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Юлиус Скачкаускас заявил на прошлой неделе, что строительство завода Rheinmetall должно начаться в октябре.
Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.