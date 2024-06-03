Доллар уже 41. Куда смотрит Нацбанк

На прошлой неделе стоимость наличного доллара в банках и оптовых обменных пунктах Украины перевалила за отметку 41 грн. В среду 29 мая столичные оптовики продавали крупную партию наличного «американца» по 41,15 грн. Что происходит на валютном рынке? Почему гривна так сильно дешевеет?

Как мы уже отмечали в нашей предыдущей публикации﻿, то, что мы наблюдаем сейчас, - закономерный и ожидаемый процесс т.н. «плавной девальвации». Тон задает межбанковский валютный рынок, на котором совершается львиная доля сделок по покупке и продаже безналичного доллара.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и до 3 октября 2023 года курс на межбанке был фактически «заморожен». После того, как Национальный банк объявил о введении режима т.н. «курсовой гибкости», доллар сначала подешевел до 35,97 грн, а затем начал расти и на прошлой неделе достиг отметки 40,685 грн на позиции «бид» и 40,85 грн на позиции «оффер», т.е. вплотную приблизился к следующей психологической отметке 41 грн. И это за безналичный доллар, цену которого крайне сложно назвать спекулятивной, т.к. она формируется в режиме реального времени на межбанковском валютном рынке.

Аналитики портала «Курс Украины» называют несколько причин происходящего. Прежде всего, стоит упомянуть о «валютной либерализации», очередной этап которой был объявлен Нацбанком ровно месяц назад – в пятницу 3 мая. Очевидно, что выполнение пунктов данной либерализации способствовало росту спроса на безналичную валюту – спроса, который пришлось удовлетворять Национальному банку.

Кроме того, на прошлой неделе активизировались покупки валюты для оплаты многочисленных валютных контрактов. По информации портала «Курс Украины», среди покупателей выделялся Укрэксимбанк, а суммы, покупаемые только этим банком, порой превышали 100 млн долларов за день. Необходимость закупки военной техники и комплектующих, думаю, ни у кого не вызывает сомнения, а расплачиваться за нее приходится американской или европейской валютой.

Также сохраняется спрос и со стороны традиционных покупателей валюты – импортеров. Среди них на первом месте сейчас – фирмы, поставляющие в Украину бензин и дизельное топливо. В предверии введения новых акцизов логично, что они спешат завезти в Украину и растаможить еще по старым правилам как можно большее количество топлива. И для этого тоже нужна валюта. В то же время предложения валюты на рынке больше не становится. Объемы экспорта вышли на некое «плато», и ожидать, что в ближайшие дни экспорт вырастет, а значит, вырастет и продаваемая валютная выручка – не стоит.

Куда смотрит Нацбанк

Естественно, что в здании на улице Институтской, 9 отлично владеют создавшейся ситуацией и изо всех сил пытаются удержать ее под своим контролем. Об этом свидетельствует, в частности, рост объемов валютных интервенций, проводимых НБУ, уже вторую неделю подряд. За период с 27 по 31 мая он составил 1091,1 млн доларов – рекордное значение за пять месяцев 2024 года. И только благодаря этому удалось не только остановить падение гривны, но и развернуть тренд в обратную сторону. К обеду понедельника котировки на межбанке снизились до 40,36 гривен по «биду» и 40,45 гривен по «офферу».

Как реагирует наличный рынок

Наличный доллар на прошлой неделе подорожал с 40,50 грн (по такой цене его продавали в столице утром понедельника 27 мая) до 41,15 грн – такую цену оптовые обменники выставили в среду 29 мая. И только к концу месяца, отреагировав на начавшееся снижение на межбанке, доллар потерял в цене 10 копеек. В понедельник 3 июня столичные обменники продают крупные партии американской валюты по 41,04-41,05 грн.

Как сообщили порталу «Курс Украины» операторы из других городов, наблюдается нехватка доллара в банках, и по этой причине курс не снижается, несмотря на то, что на межбанке он опустился на 20-25 копеек. Украинцы, которых долгое время убеждали в стабильности курса и контролируемой ситуации, вновь начали выносить гривну из банков и переводить сбережения в валюту.

Что дальше

Если на межбанковском валютном рынке доллар продолжит падение хотя бы 2-3 дня, наличный рынок будет вынужден отреагировать. И, пусть не так быстро, как хотелось бы, ценники начнут снижать. В этом случае можно предположить, что на этой или следующей неделе стоимость доллара опустится до 40,50-40,70 грн. Более существенного снижения цен пока ожидать не приходится: все уже поняли, что доллар будет дорожать, и будут скупать его на каждом снижении.