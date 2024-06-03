Долар уже 41. Куди дивиться Нацбанк

Минулого тижня вартість готівкового долара у банках та оптових обмінних пунктах України перевалила за позначку 41 грн. У середу, 29 травня, столичні оптовики продавали велику партію готівкового «американця» по 41,15 грн. Що відбувається на валютному ринку? Чому гривня так сильно дешевшає?

Як ми вже зазначали в нашій попередній публікації, те, що ми спостерігаємо зараз, - закономірний і очікуваний процес т.зв. "плавної девальвації". Тон задає міжбанківський валютний ринок, на якому відбувається левова частка угод з купівлі та продажу безготівкового долара.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 3 жовтня 2023 курс на міжбанку був фактично «заморожений». Після того, як Національний банк оголосив про запровадження режиму т.зв. «курсової гнучкості», долар спочатку подешевшав до 35,97 грн, а потім почав зростати і минулого тижня досяг позначки 40,685 грн на позиції «бід» і 40,85 грн. на позиції «оффер», тобто. впритул наблизився до наступної психологічної позначки 41 грн І це за безготівковий долар, ціну якого дуже складно назвати спекулятивним, т.к. вона формується як реального часу на міжбанківському валютному ринку.

Аналітики порталу «Курс України» називають кілька причин того, що відбувається. Насамперед, варто згадати про «валютну лібералізацію», черговий етап якої був оголошений Нацбанком рівно місяць тому – у п'ятницю 3 травня. Вочевидь, що виконання пунктів цієї лібералізації сприяло зростанню попиту безготівкову валюту – попиту, який довелося задовольняти Національному банку.

Крім того, минулого тижня активізувалися покупки валюти для сплати численних валютних контрактів. За інформацією порталу «Курс України», серед покупців виділявся Укрексімбанк, а суми, які купували тільки цей банк, часом перевищували 100 млн доларів за день. Необхідність закупівлі військової техніки та комплектуючих, гадаю, ні в кого не викликає сумніву, а розплачуватись за неї доводиться американською чи європейською валютою.

Також зберігається попит із боку традиційних покупців валюти – імпортерів. Серед них на першому місці зараз – фірми, які постачають в Україну бензин та дизельне паливо. Напередодні запровадження нових акцизів логічно, що вони поспішають завезти в Україну і розмитнити ще за старими правилами якнайбільшу кількість палива. І для цього також потрібна валюта. У той же час, пропозиції валюти на ринку більше не стає. Обсяги експорту вийшли на якесь «плато», і очікувати, що найближчими днями експорт зросте, а значить, зросте і валютна виручка, що продається, – не варто.

Куди дивиться Нацбанк

Природно, що в будівлі на вулиці Інститутській, 9 чудово володіють ситуацією, що склалася, і щосили намагаються втримати її під своїм контролем. Про це свідчить, зокрема, зростання обсягів валютних інтервенцій, які проводять НБУ, вже другий тиждень поспіль. За період з 27 по 31 травня він становив 1091,1 млн доларів – рекордне значення за п'ять місяців 2024 року. І лише завдяки цьому вдалося не лише зупинити падіння гривні, а й розгорнути тренд у зворотний бік. До обіду понеділка котирування на міжбанку знизилися до 40,36 гривень за «бідом» та 40,45 гривень за «оффером».

Як реагує готівковий ринок

Готівковий долар минулого тижня подорожчав із 40,50 грн (за такою ціною його продавали у столиці вранці понеділка 27 травня) до 41,15 грн – таку ціну оптові обмінники виставили у середу 29 травня. І лише до кінця місяця, відреагувавши на зниження, що почалося, на міжбанку, долар втратив у ціні 10 копійок. У понеділок, 3 червня, столичні обмінники продають великі партії американської валюти по 41,04-41,05 грн.

Як повідомили порталу «Курс України» оператори з інших міст, спостерігається нестача долара в банках, і через це курс не знижується, попри те, що на міжбанку він опустився на 20-25 копійок. Українці, яких тривалий час переконували у стабільності курсу та контрольованої ситуації, знову почали виносити гривню з банків та переводити заощадження у валюту.

Що далі

Якщо на міжбанківському валютному ринку долар продовжить падіння хоча б 2-3 дні, готівковий ринок буде змушений відреагувати. І нехай не так швидко, як хотілося б, цінники почнуть знижувати. У цьому випадку можна припустити, що цього чи наступного тижня вартість долара опуститься до 40,50-40,70 грн. Суттєвішого зниження цін поки що чекати не доводиться: усі вже зрозуміли, що долар дорожчатиме, і скуповуватимуть його на кожному зниженні.