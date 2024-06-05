В США расследуют токсическое поведение конгрессвумен из Украины Спартц

Комитет по этике Палаты представителей провел предварительное расследование по поводу обращения конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы. Речь идет о вероятном "жестоком обращении", "общей токсичности" и "ярости".﻿ Со ссылкой на Politico, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Два человека из числа персонала конгрессвумен сказали, что возмутительное поведение Спартц продолжается. За последние несколько недель после своих претензий касательно производительности персонала она ввела сокращение зарплаты.

В апреле Спартц направила сотрудникам записку, в которой запрещала им общаться с журналистами Politico, искавшими информацию о ее офисе.

Во вторник руководитель ее аппарата Патрик Словински подал в отставку, проработав меньше месяца.

Реагируя на расследование, Спартц сказала, что "не уверена, о чем вы говорите".

На праймериз в прошлом месяце Спартц победила восьмерых конкурентов — в том числе представителя штата Чака Гудрича. Гудрич критиковал отношение Спартц к персоналу, называя ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".

"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами. По словам сотрудников, Виктория Спартц избегала их увольнения, зато издевалась над ними, пока они не шли сами" , - говорится в рекламе Гудрича.

Один из нынешних сотрудников Спартц говорит, что она обычно вызывает кого-то из них к себе, "ругает его, произносит слово на F около миллиона раз, называет их плохими отсталыми детьми, чем угодно".

"Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны тотальной ярости" , - утверждает мужчина.

Две каденции Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского в течение двух лет после вторжения России и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, стране ее рождения, отмечает издание.

В июле 2022 года Спартц обратилась с официальным письмом президенту США Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

В МИД Украины ответили, что заявление Спартц является манипуляцией и попытками вернуть в американскую политику нарративы роспропаганды.

Представители Республиканской партии США также были озабочены критикой украинского руководства со стороны конгрессвумен.

В 2024 году при рассмотрении законопроекта о 61 миллиарде помощи безопасности для Украины Спартц подала к нему 5 поправок, требуя сокращения финансирования. Она также предлагала исключить из текста программу, позволяющую Белому дому выделять оружие непосредственно с американских складов на сумму 7,8 млрд. долларов.