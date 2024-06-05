Байден во Франции обсудит с Макроном помощь Украине – Белый дом

Президент США Джо Байден во время своего пребывания на мероприятиях, посвященных Дню высадки союзников в Нормандии, обсудит со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном дальнейшую помощь Украине. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

По словам представителя администрации президента США, во время двусторонней встречи президенты обсудят такие приоритеты, как поддержка Украины, необходимость того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, а также решение кризиса на Ближнем Востоке и усилия в борьбе с изменением климата.

"Франция, безусловно, является важным союзником США – фактически, старейшим союзником нашей страны. И этот визит подчеркнет неизменное американо-французское лидерство по целому ряду важных вопросов" , – отметил Кирби.

На вопрос, будет ли обсуждать Байден с Макроном вопрос использования замороженных российских активов в пользу Украины, он сказал, что не сомневается, что этот вопрос будет подниматься в дискуссиях, когда у президента США будет возможность поговорить с лидерами стран во Франции, а также на следующей неделе на саммите G7.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях во Франции, посвященных Дню высадки в Нормандии, будут присутствовать президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и члены британской королевской семьи.