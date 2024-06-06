Неуплата по онлайн-кредиту: какими могут быть последствия

Онлайн-кредиты — это удобная возможность получить нужную сумму средств, не выходя из дома. Деньги сразу после одобрения кредита поступают на банковскую карту, а обработка большинства заявок происходит в автоматическом режиме и занимает максимум несколько минут. Но какими могут быть последствия неуплаты или несвоевременной оплаты по кредиту? Давайте вместе проанализируем.

Первое и самое главное последствие заключается в возможном принудительном взыскании средств в судебном порядке, если заемщик не возвращает кредитные средства и начисленные проценты в течение указанного в договоре времени. Также в отношении нарушителя может быть открыто исполнительное производство с последующей блокировкой банковских счетов и арестом имущества. Если у заемщика есть просрочка по кредиту, другие финансовые учреждения могут отказывать ему в получении новых кредитов. Впрочем, некоторые финансовые организации даже в таком случае позволяют оформить кредит с просрочкой.

В период действия военного положения в Украине действуют дополнительные условия по кредитованию:

Во-первых, отменено начисление штрафных санкций в отношении лиц, которые просрочили выплаты по кредиту.

Во-вторых, финансовым учреждениям запрещено увеличивать процентную ставку по займу.

Среди прочего Торгово-промышленная палата признает войну форс-мажорным обстоятельством. Это значит, что в этот период даже если МФО обратится в суд, нарушитель не понесет ответственности за нарушение кредитных обязательств до тех пор, пока действует военное положение. Но после окончания боевых действий и отмены военного положения задолженность в любом случае придется оплатить.

Если лично вы имеете просрочку по кредиту, стоит ожидать следующих действий со стороны МФО:

сообщение с информацией о просрочке и требованием оплатить средства;

телефонные звонки от представителей МФО или банка, или даже коллекторов;

передача задолженности сторонней коллекторской организации.

Если у вас нет возможности погасить задолженность перед кредитной организацией, есть несколько вариантов выхода из ситуации:

Оформить пролонгацию на сайте МФО, если такая услуга предусмотрена. Это позволит отсрочить погашение основной части ссуды. Нужно будет оплатить только проценты и, в некоторых случаях, комиссию. Обратиться в банк или МФО с просьбой реструктуризации долга и продления срока выплаты кредита. В некоторых случаях кредитные организации действительно идут навстречу клиенту. Воспользоваться перекредитованием — взять новый кредит для погашения предыдущего.

В любом случае кредитные средства и проценты придется вернуть, но способы решить ситуацию и несколько ослабить собственные обязательства все же есть. Тем более сейчас, в период действия военного положения в Украине.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance