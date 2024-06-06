Несплата за онлайн-кредитом: якими можуть бути наслідки

Онлайн-кредити — це зручна можливість отримати потрібну суму коштів, не виходячи з дому. Гроші відразу після схвалення кредиту надходять на банківську картку, а опрацювання більшості заявок відбувається в автоматичному режимі й триває максимум кілька хвилин. Але якими можуть бути наслідки несплати чи несвоєчасної сплати за кредитом? Давайте разом проаналізуємо.

Перший та найголовніший наслідок полягає у можливому примусовому стягненні коштів у судовому порядку, якщо позичальник не повертає кредитні кошти та нараховані відсотки впродовж вказаного в договорі часу. Також щодо порушника може бути відкрите виконавче провадження з подальшим блокуванням банківських рахунків та арештом майна. Якщо у позичальника є прострочення за кредитом, інші фінансові установи можуть відмовляти йому у отриманні нових кредитів. Втім, деякі фінансові організації навіть у такому випадку дозволяють оформити кредит з простроченням.

В період дії воєнного стану в Україні діють додаткові умови щодо кредитування:

По-перше, скасовано нарахування штрафних санкцій щодо осіб, які прострочили виплати по кредиту.

По-друге, фінансовим установам заборонено збільшувати відсоткову ставку за позикою.

Поміж іншим Торгово-промислова палата визнає війну форс-мажорною обставиною. Це означає, що в цей період навіть якщо МФО звернеться до суду, порушник не понесе відповідальності за порушення кредитних зобовʼязань до того часу, поки діє воєнний стан. Але після закінчення бойових дій та скасування воєнного стану заборгованість в будь-якому разі доведеться сплатити.

Якщо особисто ви маєте прострочення за кредитом, варто очікувати наступних дій з боку МФО:

повідомлення з інформацією про прострочення та вимогою сплатити кошти;

телефонні дзвінки від представників МФО чи банку, або ж навіть колекторів;

передача заборгованості сторонній колекторській організації.

Якщо у вас немає можливості погасити заборгованість перед кредитною організацією, є декілька варіантів виходу з ситуації:

Оформити пролонгацію на сайті МФО, якщо така послуга передбачена. Це дозволить відтермінувати погашення основної частини позики. Потрібно буде оплатити тільки відсотки, та, в деяких випадках, комісію. Звернутися до банку чи МФО з проханням реструктуризації боргу та продовження терміну виплати кредиту. В деяких випадках кредитні організації дійсно йдуть назустріч клієнту. Скористатися перекредитуванням — взяти новий кредит для погашення попереднього.

В будь-якому випадку кредитні кошти та відсотки доведеться повернути, але способи розвʼязати ситуацію та дещо послабити власні зобовʼязання все ж є. Тим паче зараз, у період дії воєнного стану в Україні.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance