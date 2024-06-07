На Киевщине пожар на промышленном объекте из-за воздушной атаки – ОВА

В Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов в результате атаки РФ. Пока без пострадавших.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар, на месте работают все оперативные службы.

По данным ОВА, россияне атаковали Киевщину ракетами и беспилотниками. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО.

Обновлено в 8:36. Ликвидация пожара продолжается, сообщили﻿ в ГСЧС. На месте работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области и города Киева. Привлечены робот для тушения пожара, а также пожарный поезд.

Как сообщалось, силы противовоздушной обороны ночью сбили﻿ 5 ракет и 48 "Шахедов".