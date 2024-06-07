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На Київщині пожежа на промисловому об'єкті через повітряну атаку – ОВА
У Київській області сталася пожежа на одному з промислових об'єктів внаслідок ракетної атаки. Наразі без постраждалих.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Працівники ДСНС ліквідовують пожежу, на місці працюють всі оперативні служби.
За даними ОВА, росіяни атакували Київщину ракетами та безпілотниками. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО.
Оновлено о 8:36. Ліквідація пожежа триває, повідомили в ДСНС. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області та міста Києва. Залучено робот для гасіння пожежі, а також пожежний потяг.
Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі збили 5 ракет та 48 "Шахедів".