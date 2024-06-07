На Київщині пожежа на промисловому об'єкті через повітряну атаку – ОВА

У Київській області сталася пожежа на одному з промислових об'єктів внаслідок ракетної атаки. Наразі без постраждалих.

Про це повідомив﻿ голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Працівники ДСНС ліквідовують пожежу, на місці працюють всі оперативні служби.

За даними ОВА, росіяни атакували Київщину ракетами та безпілотниками. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО.

Оновлено о 8:36. Ліквідація пожежа триває, повідомили﻿ в ДСНС. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області та міста Києва. Залучено робот для гасіння пожежі, а також пожежний потяг.

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі збили﻿ 5 ракет та 48 "Шахедів".