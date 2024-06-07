Почему в Киеве нет света по 20 часов – объяснение эксперта

Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов. Об этом заявил директор центра исследования энергетики Александр Харченко, сообщает Экономическая правда.

Так, он рассказал, что каждый день "Укрэнерго" доводит до местных облэнерго лимит потребления, часть которого сразу выделяется на работу критической инфраструктуры, остальное - распределяет между потребителями.

"У Киева эта проблема умножена на 2, потому что в городе критическая инфраструктура забирает вдвое больше, чем в среднем по стране. А соответственно частным потребителям и бизнесу остается ощутимо меньше, график становится сложнее и я знаю, что в некоторых районах города по 20 часов нет электричества. Это реальная ситуация" , - рассказал он.

По словам Харченко, Киев оказался в сложной ситуации и выразил надежду, что скоро вступит в действие новая методика расчетов графиков отключений.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.