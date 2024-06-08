Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины снова уменьшились

Международные резервы Украины на 1 июня 2024 года по предварительным данным составили 39 033,8 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В мае резервы уменьшились на 3,37 млрд долларов США или на 7,9%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для обеспечения курсовой стабильности и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ и от международных партнеров.

Как мы уже сообщали ранее﻿, в апреле международные резервы сократились на на 1,36 млрд долларов США или на 3,1%.

2. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу десять банков отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Абанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 6 месяцев – с 15,75 до 15,25% годовых;

на 12 месяцев – с 15,85 до 15,35% годовых.

Универсалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,20 до 14,70% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 15% годовых.

Monobank снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 3 месяца – с 15 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 15,20 до 14,70% годовых;

на 9 месяцев – с 15,40 до 14,90% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 15% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13,95 до 13,45% годовых;

на 6 месяцев – с 13,95 до 13% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 13,70 до 13,50% годовых.

ПУМБ снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 13% годовых;

на 6,9 и 12 месяцев – с 14 до 13% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 0,5% годовых, с 12,75 до 12,25% годовых.

Ощадбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 13 до 12,50% годовых;

на 12 месяцев – с 12,75 до 11,75% годовых.

Райффайзен Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 1,5% годовых:

на 3 месяца – с 9 до 7,50% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 10 до 8,50% годовых.

ОТП Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 10,99 до 9,79% годовых;

на 6 месяцев – с 11,09 до 10,09% годовых.

Укрсиббанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 11 до 9% годовых;

на 6 месяцев – с 11 до 9,50% годовых.

3. Абанк запустил новый вклад для пенсионеров

Абанк запустил новый вклад «Помощь» для тех, кто получает в банке пенсию.

Вклад открывается сроком на 3 месяца.

Процентная ставка – 15% годовых.

Сумма вклада – от 5000 до 50 000 грн.

Вклад – с возможностью пополнения, при этом общая сумма с учетом пополнений не может превышать 50 000 грн.

4. Приватбанк вводит комиссию за пополнение карт Unex Bank

C 1 июля пополнение карт Unex Bank в терминалах Приватбанка будет осуществляться на общих условиях. Это означает, что при каждом внесении на карту Unex Bank наличных будет взиматься комиссия в размере 0,5%, минимум 5 грн. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ Unex Bank.

В связи с этим банк рекомендует перейти на пополнение карт через платежные терминалы City24 и EasyPay, где такие операции проводятся и в дальнейшем будут проводиться без комиссии.

5. Акция для пенсионеров от Idea Bank

Пенсионеры – желанные клиенты в любом банке с широкой сетью отделений. Idea Bank с 3 июня начал начисление 10%-ного кешбэка (не более 1000 грн в месяц) на все покупки в аптеках для клиентов, которые откроют или уже имеют в банке пенсионный счет (продукт «Пенсионная Идея»).

Чтобы воспользоваться акционным предложением, клиенту-пенсионеру, у которого уже есть пенсионная карта банка, необходимо открыть дополнительно кредитную карту Card Blanche White+. При оплате этой картой в аптеках банк будет начислять кешбэк.

Если пенсионер не является клиентом банка, он также может принять участие в акции. Для этого ему надо обратиться в отделение банка и открыть две карты – пенсионную «Пенсионная Идея» и кредитную Card Blanche White+.