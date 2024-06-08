Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Міжнародні резерви України знову зменшились
Міжнародні резерви України на 1 червня 2024 року за попередніми даними становили 39 033,8 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У травні резерви зменшилися на 3,37 млрд. доларів США або на 7,9%.
Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для забезпечення курсової стабільності та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП та міжнародних партнерів.
Як ми вже повідомляли раніше, у квітні міжнародні резерви скоротилися на 1,36 млрд доларів США або на 3,1%.
2. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за депозитами
Минулого тижня одразу десять банків відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті.
Абанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 0,5% річних:
на 6 місяців – з 15,75 до 15,25% річних;
на 12 місяців - з 15,85 до 15,35% річних.
Універсалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців на 0,5% річних:
на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;
на 6 місяців – з 15,20 до 14,70% річних;
на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.
Monobank знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців на 0,5% річних:
на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;
на 6 місяців – з 15,20 до 14,70% річних;
на 9 місяців – з 15,40% до 14,90% річних;
на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.
Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:
на 3 місяці – з 13,95% до 13,45% річних;
на 6 місяців – з 13,95 до 13% річних;
на 9 та 12 місяців – з 13,70 до 13,50% річних.
ПУМБ знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:
на 3 місяці – з 15 до 13% річних;
на 6,9 та 12 місяців – з 14 до 13% річних.
Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 0,5% річних, з 12,75 до 12,25% річних.
Ощадбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:
на 6 місяців – із 13 до 12,50% річних;
на 12 місяців – з 12,75% до 11,75% річних.
Райффайзен Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1,5% річних:
на 3 місяці – із 9 до 7,50% річних;
на 6 та 12 місяців – з 10 до 8,50% річних.
ОТП Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
на 3 місяці – з 10,99% до 9,79% річних;
на 6 місяців – з 11,09% до 10,09% річних.
Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:
на 3 місяці – з 11% до 9% річних;
на 6 місяців - з 11 до 9,5% річних.
3. Абанк запустив новий внесок для пенсіонерів
Абанк запустив новий вклад «Допомога» для тих, хто отримує у банку пенсію.
Вклад відкривається строком на 3 місяці.
Процентна ставка – 15% річних.
Сума вкладу – від 5000 до 50000 грн.
Вклад – з можливістю поповнення, при цьому загальна сума з урахуванням поповнення не може перевищувати 50 000 грн.
4. Приватбанк запроваджує комісію за поповнення карток Unex Bank
З 1 липня поповнення карток Unex Bank у терміналах Приватбанку здійснюватиметься на загальних умовах. Це означає, що при кожному внесенні на картку Unex Bank готівки стягуватиметься комісія у розмірі 0,5%, щонайменше 5 грн. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Unex Bank.
У зв'язку з цим банк рекомендує перейти на поповнення карток через платіжні термінали City24 та EasyPay, де такі операції проводяться і надалі проводитимуться без комісії.
5. Акція для пенсіонерів від Idea Bank
Пенсіонери – бажані клієнти у будь-якому банку з широкою мережею відділень. Idea Bank з 3 червня розпочав нарахування 10% кешбеку (не більше 1000 грн на місяць) на всі покупки в аптеках для клієнтів, які відкриють або вже мають у банку пенсійний рахунок (продукт «Пенсійна Ідея»).
Щоб скористатися акційною пропозицією, клієнту-пенсіонеру, який вже має пенсійну картку банку, необхідно відкрити додатково кредитну картку Card Blanche White+. При оплаті цією карткою в аптеках банк нараховуватиме кешбек.
Якщо пенсіонер не є клієнтом банку, він також може взяти участь у акції. Для цього йому треба звернутися до відділення банку та відкрити дві картки – пенсійну «Пенсійну Ідею» та кредитну Card Blanche White+.