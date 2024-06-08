Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України знову зменшились

Міжнародні резерви України на 1 червня 2024 року за попередніми даними становили 39 033,8 млн. доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У травні резерви зменшилися на 3,37 млрд. доларів США або на 7,9%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для забезпечення курсової стабільності та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

Як ми вже повідомляли раніше, у квітні міжнародні резерви скоротилися на 1,36 млрд доларів США або на 3,1%.

2. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу десять банків відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті.

Абанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 6 місяців – з 15,75 до 15,25% річних;

на 12 місяців - з 15,85 до 15,35% річних.

Універсалбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 15,20 до 14,70% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.

Monobank знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 3 місяці – із 15 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 15,20 до 14,70% річних;

на 9 місяців – з 15,40% до 14,90% річних;

на 12 місяців - з 15,50 до 15% річних.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 13,95% до 13,45% річних;

на 6 місяців – з 13,95 до 13% річних;

на 9 та 12 місяців – з 13,70 до 13,50% річних.

ПУМБ знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 13% річних;

на 6,9 та 12 місяців – з 14 до 13% річних.

Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 0,5% річних, з 12,75 до 12,25% річних.

Ощадбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – із 13 до 12,50% річних;

на 12 місяців – з 12,75% до 11,75% річних.

Райффайзен Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців на 1,5% річних:

на 3 місяці – із 9 до 7,50% річних;

на 6 та 12 місяців – з 10 до 8,50% річних.

ОТП Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 10,99% до 9,79% річних;

на 6 місяців – з 11,09% до 10,09% річних.

Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 11% до 9% річних;

на 6 місяців - з 11 до 9,5% річних.

3. Абанк запустив новий внесок для пенсіонерів

Абанк запустив новий вклад «Допомога» для тих, хто отримує у банку пенсію.

Вклад відкривається строком на 3 місяці.

Процентна ставка – 15% річних.

Сума вкладу – від 5000 до 50000 грн.

Вклад – з можливістю поповнення, при цьому загальна сума з урахуванням поповнення не може перевищувати 50 000 грн.

4. Приватбанк запроваджує комісію за поповнення карток Unex Bank

З 1 липня поповнення карток Unex Bank у терміналах Приватбанку здійснюватиметься на загальних умовах. Це означає, що при кожному внесенні на картку Unex Bank готівки стягуватиметься комісія у розмірі 0,5%, щонайменше 5 грн. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Unex Bank.

У зв'язку з цим банк рекомендує перейти на поповнення карток через платіжні термінали City24 та EasyPay, де такі операції проводяться і надалі проводитимуться без комісії.

5. Акція для пенсіонерів від Idea Bank

Пенсіонери – бажані клієнти у будь-якому банку з широкою мережею відділень. Idea Bank з 3 червня розпочав нарахування 10% кешбеку (не більше 1000 грн на місяць) на всі покупки в аптеках для клієнтів, які відкриють або вже мають у банку пенсійний рахунок (продукт «Пенсійна Ідея»).

Щоб скористатися акційною пропозицією, клієнту-пенсіонеру, який вже має пенсійну картку банку, необхідно відкрити додатково кредитну картку Card Blanche White+. При оплаті цією карткою в аптеках банк нараховуватиме кешбек.

Якщо пенсіонер не є клієнтом банку, він також може взяти участь у акції. Для цього йому треба звернутися до відділення банку та відкрити дві картки – пенсійну «Пенсійну Ідею» та кредитну Card Blanche White+.