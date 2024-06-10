Всего за месяц украинский бизнес заключил более тысячи кредитных договоров

Апрель 2024 года стал крайне показательным в вопросах кредитования бизнеса по государственным гарантиям на портфельной основе — было заключено 1130 новых кредитных договоров на общую сумму более 4,3 млрд грн. Из них 2,4 млрд были гарантированы государством. Давайте вместе проанализируем информацию, которой поделились представители Минфина.

Уже в мае этого года 29 украинских банков обслуживали более 18 600 кредитов, общая сумма которых превысила 65,5 млрд грн. 29,9 млрд грн частично гарантированы государством на портфельной основе. Это около 68% всего лимита гарантий. Вместе с тем в стране наблюдается постепенное увеличение количества онлайн-кредитов для физических лиц. Читайте подробнее об онлайн кредитах на Kurs Finance.

Кредитование бизнеса по государственным гарантиям на портфельной основе — это механизм поддержки предприятий, при котором государство гарантирует возврат части кредитов, предоставляемых банками, с целью снижения рисков для финансовых учреждений и стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса.

Портфельный подход предусматривает гарантии не для отдельных кредитов, а для определенного портфеля кредитов. То есть государство гарантирует покрытие определенного процента потерь от общей суммы, выданной в рамках этого портфеля. Например, если банк выдал кредиты на сумму 50 млн грн, государство должно гарантировать покрытие 50% потерь от этого портфеля. Главная цель такого подхода — стимулирование экономического роста путем поддержки малого и среднего бизнеса, который может иметь ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за высоких рисков, которые банки не готовы брать на себя без дополнительной поддержки.

Лидером по количеству открытых кредитов с государственными гарантиями является «ПриватБанк» — он в целом имеет на обслуживании почти 12 300 кредитов, сумма которых превышает 20,4 млрд грн. На втором месте — «Ощадбанк», в котором открыто чуть более 3 000 кредитов на сумму 11,3 млрд грн. Третью позицию удерживает «Укргазбанк» — 830 кредитов на сумму 9,3 млрд грн.

Если рассматривать количество и объемы кредитов по регионам, есть довольно четкий перечень лидеров:

город Киев — 2 177 кредитов на 7,8 млрд грн;

Днепропетровская обл. — 1 458 кредитов на 4,8 млрд грн;

Львовская обл. — 1 651 кредит на 4,8 млрд грн;

Киевская обл. — 1 134 кредита на 3,9 млрд гривен.

По главным отраслям, в которых берут кредиты с гарантиями на портфельной основе, лидируют сельское хозяйство, торговля, ремонт транспорта, перерабатывающая промышленность, складское хозяйство, курьерская и почтовая деятельность и строительство. Другие отрасли имеют меньшую долю.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance