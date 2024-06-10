Всього за місяць український бізнес уклав понад тисячу кредитних договорів

Квітень 2024 року став вкрай показовим у питаннях кредитування бізнесу за державними гарантіями на портфельній основі — було укладено 1130 нових кредитних договорів загальною сумою більш як 4,3 млрд грн. З них 2,4 млрд були гарантовані державою. Давайте разом проаналізуємо інформацію, якою поділилися представники Мінфіну.

Вже в травні цього року 29 українських банків обслуговували понад 18 600 кредитів, загальна сума яких перевищила 65,5 млрд грн. 29,9 млрд грн частково гарантовані державою на портфельній основі. Це близько 68% всього ліміту гарантій. Разом з тим в країні спостерігається поступове збільшення кількості онлайн-кредитів для фізичних осіб. Читайте детальніше про онлайн кредити на Kurs Finance.

Кредитування бізнесу за державними гарантіями на портфельній основі — це механізм підтримки підприємств, при якому держава гарантує повернення частини кредитів, що надаються банками, з метою зниження ризиків для фінансових установ та стимулювання кредитування малого і середнього бізнесу.

Портфельний підхід передбачає гарантії не для окремих кредитів, а для певного портфеля кредитів. Тобто держава гарантує покриття певного відсотка втрат від загальної суми, виданої у рамках цього портфеля. Наприклад, якщо банк видав кредити на суму 50 млн грн, держава має гарантувати покриття 50% втрат від цього портфеля. Головна мета такого підходу — стимулювання економічного зростання шляхом підтримки малого та середнього бізнесу, який може мати обмежений доступ до кредитних ресурсів через високі ризики, які банки не готові брати на себе без додаткової підтримки.

Лідером за кількістю відкритих кредитів з державними гарантіями є «ПриватБанк» — він загалом має на обслуговуванні майже 12 300 кредитів, сума яких перевищує 20,4 млрд грн. На другому місці — «Ощадбанк», у якому відкрито трохи більш як 3 000 кредитів на суму 11,3 млрд грн. Третю позицію утримує «Укргазбанк» — 830 кредитів на суму 9,3 млрд грн.

Якщо розглядати кількість та обсяги кредитів за регіонами, є доволі чіткий перелік лідерів:

місто Київ — 2 177 кредитів на 7,8 млрд грн;

Дніпропетровська обл. — 1 458 кредитів на 4,8 млрд грн;

Львівська обл. — 1 651 кредит на 4,8 млрд грн;

Київська обл. — 1 134 кредити на 3,9 млрд гривень.

Щодо головних галузей, у яких беруть кредити з гарантіями на портфельній основі, лідирують сільське господарство, торгівля, ремонт транспорту, переробна промисловість, складське господарство, курʼєрська й поштова діяльність та будівництво. Інші галузі мають меншу частку.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance