Россияне обстреливают Херсон, в центре города раздаются взрывы
Руководитель городской военной администрации сообщил, что в центре Херсона раздаются взрывы, Силы обороны юга пишут об активности вражеской тактической авиации, сообщает Украинская правда.
Прямая речь Мрочко:
"Херсон под вражеским огнем! В центральной части города слышны взрывы".
Руководитель МВА призвал горожан не находиться на открытом пространстве и перейти в более безопасные места. Также Силы обороны юга предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.