Бельгия хочет согласовать новые санкции в отношении РФ в течение суток – СМИ

В Европейском Союзе приближаются к финальной договоренности о том, как будет выглядеть 14-й пакет санкций против России за войну против Украины. Об этом пишет польское RMF FM, сообщает Европейская правда.

Европейский дипломат сообщил на условиях анонимности, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется достичь компромисса по 14-му пакету санкций против России "в следующие 24 часа".

Переговоры послов ЕС ожидаются во второй половине дня в среду.

Еще один дипломат-собеседник сказал, что видит шансы на быстрое принятие пакета, но переговоры не будут простыми, потому что несколько стран хотят внести существенные поправки.

Среди таких стран называют не только Венгрию, которая сопротивляется любым дополнительным санкциям против энергетического сектора России, но и Францию и Германию.

Последние две якобы не очень хотят соглашаться на запрет экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

В Бельгии считают, что очень важно "додавить" договоренность до саммита G7 в Италии. Некоторые столицы считают, что это не столь важно, но пакет обязательно нужно утвердить до того, как с 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии.