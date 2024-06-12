Жилье в кредит для переселенцев: путь получения доступной ипотеки

Вопрос доступного кредитования жилья после начала полномасштабного вторжения россии в Украину встал особенно остро для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В Украине сейчас действует несколько программ доступных кредитов, которыми можно воспользоваться, чтобы приобрести жилье на более выгодных условиях. Давайте вместе попробуем разобраться с их особенностями.

Программа «єОселя»

«єОселя» — это украинская госпрограмма льготных кредитов на жилье под 3% и 7% годовых. ВПЛ могут приобрести квартиру или дом со ставкой 7%. К этой же категории входят ветераны войны, члены их семей, участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате боевых действий. Также для них в некоторых финансовых учреждениях действуют льготные условия микрокредитов.

По условиям госпрограммы «єОселя» ВПЛ могут приобрести жилье площадью до 52,5 м² на человека плюс 21 м² на каждого члена семьи. В программе участвуют «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и другие банки.

Для участия в программе «єОселя» действуют определенные дополнительные условия:

Лицо должно быть совершеннолетним, а на момент окончания договора ипотеки оно не должно быть старше 70 лет.

Лицо не должно фигурировать в любых санкционных списках.

Лицо не должно участвовать в других госпрограммах по приобретению жилья.

По актуальным данным, программой уже воспользовались более 9 тыс. семей, которые приобрели более 2 800 квартир и более 85 частных домов. Общая сумма кредитов превышает 14,2 млрд грн. Подать заявку на участие в программе ВПЛ могут в приложении «Дія», использовав электронную подпись или BankID.

Кредиты от KfW

KfW — это программа, которая финансируется Германией. Она была начата еще в 2021 году. Сразу после начала полномасштабного вторжения ее приостановили, но впоследствии восстановили. Условия кредитования довольно схожи с условиями «єОселя», но есть некоторые специфические правила:

кредит можно получить только один раз;

полученные средства можно использовать исключительно для приобретения жилья;

срок возврата кредитных средств — до 30 лет (лицу на момент закрытия договора должно быть менее 65 лет);

процентная ставка составляет 3% годовых.

Также стоит напомнить, что в Украине предусмотрены выплаты для переселенцев — 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн на ребенка. Но они предоставляются только в том случае, если общий доход семьи в расчете на одного человека не превышает 9 444 грн. Государственную финансовую поддержку могут получить семьи с детьми до 14 лет, семьи, где один из членов заботится о лице с инвалидностью I группы, дети до 14 лет без сопровождения родителей, беременные женщины от 30 недели беременности. В остальных случаях лицу могут отказать в предоставлении финансовой помощи от государства.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance