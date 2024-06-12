Житло в кредит для переселенців: шлях отримання доступної іпотеки

Питання доступного кредитування житла після початку повномасштабного вторгнення росії в Україні постало особливо гостро для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). В Україні наразі діє кілька програм доступних кредитів, якими можна скористатися, щоб придбати житло на вигідніших умовах. Давайте разом спробуємо розібратися з їхніми особливостями.

Програма єОселя﻿

єОселя — це українська держпрограма пільгових кредитів на житло під 3% та 7% річних. ВПО можуть придбати квартиру чи будинок зі ставкою 7%. До цієї ж категорії входять ветерани війни, члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Також для них в деяких фінансових установах діють пільгові умови мікрокредитів.

За умовами держпрограми єОселя ВПО можуть придбати житло площею до 52,5 м² на особу плюс 21 м² на кожного члена родини. У програмі беруть участь «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» та інші банки.

Для участі у програмі єОселя діють певні додаткові умови:

Особа має бути повнолітньою, а на момент закінчення договору іпотеки вона не має бути старше 70 років.

Особа не має фігурувати в будь-яких санкційних списках.

Особа не має брати участь в інших держпрограмах з придбання житла.

За актуальними даними, програмою вже скористалися понад 9 тис. сімей, які придбали понад 2 800 квартир та понад 85 приватних будинків. Загальна сума кредитів перевищує 14,2 млрд грн. Подати заявку на участь у програмі ВПО можуть в додатку «Дія», використавши електронний підпис або BankID.

Кредити від KfW

KfW — це програма, яка фінансується Німеччиною. Вона була започаткована ще у 2021 році. Одразу після початку повномасштабного вторгнення її призупинили, але згодом відновили. Умови кредитування доволі схожі з умовами єОселя, але є деякі специфічні правила:

кредит можна отримати лише один раз;

отримані кошти можна використати виключно для придбання житла;

термін повернення кредитних коштів — до 30 років (особі на момент закриття договору повинно бути менш як 65 років);

відсоткова ставка складає 3% річних.

Також варто нагадати, що в Україні передбачені виплати для переселенців — 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на дитину. Але вони надаються лише у тому випадку, якщо загальний дохід родини з розрахунку на одну особу не перевищує 9 444 грн. Державну фінансову підтримку можуть отримати родини з дітьми до 14 років, родини, де один з членів піклується про особу з інвалідністю І групи, діти до 14 років без супроводу батьків, вагітні жінки від 30 тижня вагітності. У решті випадків особі можуть відмовити в наданні фінансової допомоги від держави.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance