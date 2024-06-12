В Армении прошел антиправительственный митинг, есть задержаные и раненые

Во время очередной антиправительственной демонстрации под зданием парламента Армении в Ереване протестующие подрались с полицией, в результате чего ранены с обеих сторон и задержаны. Со ссылкой на "Радио Азатутут", сообщает Европейская правда.

Несколько тысяч человек митинговали возле армянского парламента, где в это время выступал премьер Никол Пашинян, в знак протеста против земельных уступок Армении Азербайджану.

После того, как некоторые протестующие попытались прорвать полицейский кордон, правоохранители взяли митинг в кольцо, и вспыхнули столкновения.

По состоянию на 22:00 по местному времени полиция Армении задержала 98 протестующих. Она также заявила о 10 раненых правоохранителях.

Точное количество пострадавших протестующих неизвестно, но за медицинской помощью обратились по меньшей мере 30 человек. Один из них получил серьезную травму кисти в результате взрыва свето-шумовой гранаты.

Следственный комитет Армении позже заявил, что возбудил уголовное производство по факту отказа протестующих выполнять указания полиции.

Причиной протестов, которые продолжаются с середины мая, стала передача под контроль Азербайджана четырех сел на границе с Арменией в соответствии с соглашением о делимитации границ.

Несогласные с процессом демаркации объединились вокруг архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна и регулярно устраивают антиправительственные протесты.