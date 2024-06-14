В Украине стало меньше «проблемных» кредитов: динамика остается положительной

По данным Национального банка Украины, доля неработающих кредитов (NPL) в течение первого квартала этого года снизилась до 36,1% и продолжает уменьшаться. Давайте вместе проанализируем данную ситуацию. Это свидетельствует о росте работающего кредитного портфеля, размеры которого в течение первых трех месяцев выросли на 3,1% — примерно на 34,6 млрд грн.

Главные особенности кредитов с просрочкой заключаются в том, что они могут частично увеличивать расходы для заемщика и иметь негативное влияние на кредитную историю. Поэтому для самого заемщика лучше сначала рассчитаться с предыдущим кредитом, а потом при необходимости брать другой. Или же воспользоваться возможностью перекредитования, чтобы перекрыть задолженность. Это также снижает показатель неработающих кредитов в стране.

В сообщении Нацбанка Украины указано:

«Уже третий квартал подряд увеличивается портфель чистых гривневых корпоративных кредитов, в том числе вне государственных программ. Наблюдается восстановление бизнес-активности, а также рост спроса на гривневые кредиты»

Напомним, что до начала полномасштабной войны в Украине наблюдалось активное сокращение доли неработающих кредитов. Так, в 2018 году их доля составляла 55%, а перед началом вторжения россии — 22%. Однако на фоне боевых действий и ухудшения экономической ситуации эта доля выросла — уже в августе 2022 года она составляла 30%, а в сентябре — 30,8%. В начале 2023 года доля NPL достигла 38,8%, но уже во второй половине года начала постепенно снижаться — до 37,7% в ноябре. При этом общая сумма предоставленных банковскими учреждениями кредитов выросла на более чем 12 млрд грн.

Заметим, что большая доля NPL (а она в Украине до сих пор большая) негативно влияет на всю банковскую систему страны, ведь банки из-за этого недополучают средства и теряют потенциальную прибыль. Чтобы обеспечивать собственную деятельность они вынуждены устанавливать более жесткие условия кредитования и увеличивать проценты, перекрывая таким образом убытки от неработающих кредитов. Для потенциальных заемщиков это также негативная тенденция, ведь количество выгодных кредитных предложений для них уменьшается. Впрочем, если положительная динамика к снижению доли NPL сохранится, можно строить относительно оптимистичные прогнозы по развитию кредитования в Украине. Вряд ли в ближайшее время удастся достичь показателя NPL как перед полномасштабным вторжением, но даже постепенное его уменьшение — это уже хороший знак для экономики и банковской сферы Украины.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance