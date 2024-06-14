В Україні стало менше «проблемних» кредитів: динаміка лишається позитивною

За даними Національного банку України, частка непрацюючих кредитів (NPL) впродовж першого кварталу цього року знизилася до 36,1% й продовжує зменшуватися. Давайте разом проаналізуємо дану ситуацію. Це свідчить про зростання працюючого кредитного портфеля, розміри якого впродовж перших трьох місяців зросли на 3,1% — приблизно на 34,6 млрд грн.

Головні особливості кредитів з простроченням полягають у тому, що вони можуть частково збільшувати витрати для позичальника та мати негативний вплив на кредитну історію. Тому для самого позичальника краще спочатку розрахуватися з попереднім кредитом, а потім за необхідності брати інший. Або ж скористатися можливістю перекредитування, щоб перекрити заборгованість. Це також знижує показник непрацюючих кредитів в країні.

У повідомленні Нацбанку України зазначено:

«Вже третій квартал поспіль збільшується портфель чистих гривневих корпоративних кредитів, у тому числі поза межами державних програм. Спостерігається відновлення бізнес-активності, а також зростання попиту на гривневі кредити»

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни в Україні спостерігалося активне скорочення частки непрацюючих кредитів. Так, у 2018 році їхня частка складала 55%, а перед початком вторгнення росії — 22%. Однак на тлі бойових дій та погіршення економічної ситуації ця частка зросла — вже в серпні 2022 року вона становила 30%, а у вересні — 30,8%. На початку 2023 року частка NPL досягла 38,8%, але вже у другій половині року почала поступово знижуватися — до 37,7% у листопаді. При цьому загальна сума наданих банківськими установами кредитів зросла на більш як 12 млрд грн.

Зауважимо, що велика частка NPL (а вона в Україні досі велика) негативно впливає на всю банківську систему країни, адже банки через це недоотримують кошти та втрачають потенційні прибутки. Щоб забезпечувати власну діяльність вони змушені встановлювати більш жорсткі умови кредитування та збільшувати відсотки, перекриваючи таким чином збитки від непрацюючих кредитів. Для потенційних позичальників це також негативна тенденція, адже кількість вигідних кредитних пропозицій для них зменшується. Втім, якщо позитивна динаміка до зниження частки NPL збережеться, можна будувати відносно оптимістичні прогнози щодо розвитку кредитування в Україні. Навряд чи найближчим часом вдасться досягти показника NPL як перед повномасштабним вторгненням, але навіть поступове його зменшення — це вже добрий знак для економіки та банківської сфери України.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance