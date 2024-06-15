Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк опять снизил учетную ставку

В четверг 13 июня состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку﻿ НБУ с 13,5 до 13% годовых с 14 июня 2024 года. Ставка 13,5% действовала с 26 апреля 2024 года.

При этом Нацбанк оставил неизменными другие ставки: ставку по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ – на уровне 16,5%, а ставку по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – на уровне 17,5% годовых.

2. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

На прошедшей неделе сразу шесть банков отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Агропросперис Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца на 3% годовых, с 18 до 15% годовых.

Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17 до 16,40% годовых; на 6 месяцев – с 16 до 15,80% годовых;

на 12 месяцев – с 16,60 до 16,10% годовых.

Полтава-Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 9 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев на 0,50% годовых, с 15 до 14,50% годовых.

Банк Грант снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 1% годовых:

на 6 месяцев – с 10 до 9% годовых;

на 12 месяцев – с 12 до 11% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 15,80 до 15,30% годовых.

3. Ощадбанк запустил дистанционную верификацию клиентов

Ощадбанк внедрил новый функционал, позволяющий новым клиентам открыть банковский счет онлайн и получить цифровую карту без визита в отделение. Сделать это можно с помощью приложения «Мобильный Ощад».

Для этого необходимо:

- войти в приложение, выбрать «Мою карту», ознакомиться с условиями и нажать «Заказать»;

- ввести номер телефона, получить звонок от банка, прослушать 4-значный код и ввести его;

- предоставить документы из приложения «Дія» для идентификации (наличие внутреннего или заграничного паспорта в этом приложении – обязательное условие);

- сделать селфи и предоставить сведения о себе;

- выбрать регион и основное отделение обслуживания на карте.

После создания заявки на номер клиента поступит SMS. После завершения рассмотрения клиент получит следующее SMS: «Поздравляем! Ваша заявка на открытие карты одобрена. Просим перейти в приложение и подписать договор».

Далее будет необходимо ознакомиться с договором и подписать его. После подписания договора клиент завершает регистрацию в приложении, где может ознакомиться с информацией по карте. Цифровая карта становится доступной в приложении сразу после регистрации.

4. Банки меняют тарифы и условия по картам

Райффайзен Банк с 7 июня уменьшил размер кешбэка по карте «2 кешбэка» с 2% до 1,1%. Теперь начисляется 1% на расходы и 0,1% - на погашение кредитной задолженности.

С 1 июля банк Кредит Днепр меняет тарифы по своим картам:

- выпуск первой дополнительной карты к счету станет бесплатным (было – 100 грн);

- отменяется комиссия в размере 2% (минимум – 5 грн) за зачисление средств, внесенных через терминалы Приватбанка. Теперь комиссия будет взиматься по действующим тарифам терминалов Приватбанка за пополнение карт (погашение кредитов) других банков.

5. ПУМБ закроет все неактивные карточные счета

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) в период с 1 по 31 июля 2024 года закроет текущие и карточные счета розничных клиентов, по которым не было движений более 365 дней и на которых отсутствует остаток средств (т.н. «нулевые счета»).

Если на текущем или карточном счете клиента отсутствует движение по инициативе клиента свыше 365 дней и остаток не превышает 1000 грн (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу НБУ), то с такого счета ПУМБ будет удерживать комиссию за проведение расчетов по неактивным счетам в размере 10 грн (или эквивалент этой суммы по курсу НБУ) в месяц до момента полного списания средств. В случае, если остаток средств на счету меньше 10 грн (или эквивалент), комиссия будет установлена в размере остатка на данном счету.

6. Акция «Энергонезависимость» от Абанка

Абанк объявил о проведении акции «Энергонезависимость». Для участия в ней, необходимо оформить услугу «Плати частями» (рассрочка) в магазинах-партнерах Comfу, «АЛЛО», ROZETKA, MOYO, «Цитрус», KTC на товары альтернативных источников энергии, а именно:

- зарядные станции,

- генераторы,

- солнечные панели,

- инверторы,

- аккумуляторы,

- павербанки

и получить кешбэк в размере 5% от стоимости покупки (но не более 500 грн).

Срок действия акции – с 15 июня по 31 августа 2024 года.