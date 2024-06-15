Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знову знизив облікову ставку

У четвер 13 червня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 13,5 до 13% річних з 14 червня 2024 року. Ставка 13,5% діяла з 26 квітня 2024 року.

При цьому Нацбанк залишив незмінними інші ставки: ставку за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ – на рівні 16,5%, а ставку за кредитами рефінансування для комерційних банків – на рівні 17,5% річних.

2. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за депозитами

Минулого тижня одразу шість банків відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами у національній валюті.

Агропросперіс Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці на 3% річних, з 18 до 15% річних.

Асвіо Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 17 до 16,40% річних; на 6 місяців – з 16 до 15,80% річних;

на 12 місяців - з 16,60 до 16,10% річних.

Полтава-Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців на 1% річних:

на 9 місяців – із 16 до 15% річних;

на 12 місяців – із 16,50 до 15,50% річних.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців на 0,50% річних, з 15 до 14,50% річних.

Банк Грант знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 1% річних:

на 6 місяців – з 10 до 9% річних;

на 12 місяців - з 12 до 11% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 15,80 до 15,30% річних.

3. Ощадбанк запустив дистанційну верифікацію клієнтів

Ощадбанк впровадив новий функціонал, що дозволяє новим клієнтам відкрити банківський рахунок онлайн та отримати цифрову картку без візиту до відділення. Зробити це можна за допомогою програми «Мобільний Ощад».

Для цього необхідно:

- увійти у додаток, вибрати «Мою карту», ознайомитися з умовами та натиснути «Замовити»;

- ввести номер телефону, отримати дзвінок від банку, прослухати 4-значний код та ввести його;

- надати документи із додатка «Дія» для ідентифікації (наявність внутрішнього або закордонного паспорта у цьому додатку – обов'язкова умова);

- зробити селфі та надати відомості про себе;

- Вибрати регіон та основне відділення обслуговування на карті.

Після створення заявки на номер клієнта надійде SMS-повідомлення. Після завершення розгляду клієнт отримає наступне SMS: «Вітаємо! Вашу заявку на відкриття карти схвалено. Просимо перейти у додаток та підписати договір».

Далі буде необхідно ознайомитися з договором та підписати його. Після підписання договору клієнт завершує реєстрацію у додатку, де може ознайомитись із інформацією по карті. Цифрова карта стає доступною у програмі відразу після реєстрації.

4. Банки змінюють тарифи та умови за картками

Райффайзен Банк з 7 червня зменшив розмір кешбеку за картою «2 кешбеки» з 2% до 1,1%. Тепер нараховується 1% на витрати та 0,1% - на погашення кредитної заборгованості.

З 1 липня банк Кредит Дніпро змінює тарифи за своїми картами:

- Випуск першої додаткової картки до рахунку стане безкоштовним (було – 100 грн);

- скасовується комісія у розмірі 2% (мінімум – 5 грн) за зарахування коштів, внесених через термінали Приватбанку. Тепер комісія стягуватиметься за чинними тарифами терміналів Приватбанку за поповнення карток (погашення кредитів) інших банків.

5. ПУМБ закриє всі неактивні карткові рахунки

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) у період з 1 по 31 липня 2024 року закриє поточні та карткові рахунки роздрібних клієнтів, за якими не було рухів понад 365 днів та на яких відсутній залишок коштів (т.зв. «нульові рахунки»).

Якщо на поточному чи картковому рахунку клієнта відсутній рух за ініціативою клієнта понад 365 днів і залишок не перевищує 1000 грн (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ), то з такого рахунку ПУМБ утримуватиме комісію за проведення розрахунків за неактивними рахунками розмірі 10 грн (або еквівалент цієї суми за курсом НБУ) на місяць до повного списання коштів. У разі якщо залишок коштів на рахунку менший за 10 грн (або еквівалент), комісія буде встановлена у розмірі залишку на цьому рахунку.

6. Акція «Енергонезалежність» від Абанку

Абанк оголосив про проведення акції "Енергонезалежність". Для участі в ній необхідно оформити послугу «Плати частинами» (розстрочка) у магазинах-партнерах Comfу, «АЛЛО», ROZETKA, MOYO, «Цитрус», KTC на товари альтернативних джерел енергії, а саме:

- зарядні станції,

- генератори,

- сонячні панелі,

- інвертори,

- акумулятори,

- павербанки

та отримати кешбек у розмірі 5% від вартості покупки (але не більше 500 грн).

Термін дії акції – з 15 червня до 31 серпня 2024 року.