Мошенники оформили на вас кредит? Рассказываем, как действовать в такой ситуации

К сожалению, случаи, когда мошенники берут кредит на чужое имя, до сих пор встречаются. Если лично вы стали жертвой такого вида мошенничества, действовать необходимо незамедлительно. Если все сделать правильно, вы сможете избавиться от этого кредита. Но все же придется подойти к решению проблемы комплексно.

Первый шаг — определить, в каком финансовом учреждении оформлен кредит

Это первое, что вам нужно сделать. Вы можете получить соответствующее сообщение на телефон или в приложении «Дія», куда поступает информация о новых открытых договорах. Когда определите, в каком учреждении на вас оформили кредит, необходимо обратиться к нему и запросить копию договора, выписки, расчеты и тому подобное. В некоторых случаях банк может отказать в предоставлении документов, но в основном их можно получить без проблем — так же как, например, можно узнать ставки по кредитам на карту, выписки и т. д.

Второй шаг — подать заявление в полицию

После получения информации от банка обратитесь в полицию и подайте заявление, предоставив полученные документы. Полиция откроет соответствующее уголовное производство и начнется расследование. Впрочем, есть риск, что дело со временем просто закроют или отложат его на неопределенный срок. Поэтому полагаться исключительно на полицию все же не стоит.

Третий шаг — обратиться к юристу

Найдите юриста, который имеет опыт подобных дел и который будет готов защищать ваши интересы в рамках уголовного производства. Юрист возьмет на себя функции адвоката, будет контролировать ход следствия и действия полиции. Наличие юриста — это еще и стимул для полиции активнее и эффективнее работать над вашим делом.

Четвертый шаг — обратиться в суд

Вы имеете право опротестовать факт выдачи кредита, если не брали его. Необходимо подать в суд исковое заявление, в котором указано, что кредит выдан без вашего согласия с использованием ваших данных. На этом этапе также стоит пользоваться услугами юриста, чтобы все было сделано правильно и в рамках действующего украинского законодательства. Если вдруг банк отказал вам в предоставлении документов на первом этапе, об этом также стоит сказать в заявлении в суд. В таком случае судья сам потребует от банка всю необходимую документацию.

Юристы отмечают, что только 20% подобных дел доходят до суда. Подавляющее большинство жертв мошенников так и не решают проблему, сталкиваясь со сложностями процесса или же просто смирившись с ситуацией. А некоторые вообще не знают, что выдачу кредита можно отменить и избавиться от задолженностей. Главное — не опускать руки и действовать. Шансы выхода из подобных ситуаций действительно есть, причем довольно высокие.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance