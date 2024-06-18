Шахраї оформили на вас кредит? Розповідаємо, як діяти в такій ситуації

На жаль, випадки, коли шахраї беруть кредит на чуже імʼя, досі трапляються. Якщо особисто ви стали жертвою такого виду шахрайства, діяти необхідно негайно. Якщо все зробити правильно, ви зможете позбутися цього кредиту. Але все ж доведеться підійти до розв'язання проблеми комплексно.

Перший крок — визначити, у якій фінансовій установі оформлено кредит

Це перше, що вам потрібно зробити. Ви можете отримати відповідне повідомлення на телефон або ж у застосунку «Дія», куди надходить інформація про нові відкриті договори. Коли визначите, у якій установі на вас оформили кредит, необхідно звернутися до неї та запросити копію договору, виписки, розрахунки тощо. В деяких випадках банк може відмовити у наданні документів, але здебільшого їх можна отримати без проблем — так само як, наприклад, можна дізнатися ставки за кредитами на карту, виписки тощо.

Другий крок — подати заяву до поліції

Після отримання інформації від банку зверніться в поліцію та подайте заяву, надавши отримані документи. Поліція відкриє відповідне кримінальне провадження та розпочнеться розслідування. Втім, є ризик, що справу з часом просто закриють або відкладуть її на невизначений термін. Тому покладатися виключно на поліцію все ж не варто.

Третій крок — звернутися до юриста

Знайдіть юриста, який має досвід подібних справ та який буде готовий захищати ваші інтереси в межах кримінального провадження. Юрист візьме на себе функції адвоката, буде контролювати перебіг слідства та дії поліції. Наявність юриста — це ще й стимул для поліції активніше та ефективніше працювати над вашою справою.

Четвертий крок — звернутися до суду

Ви маєте право опротестувати факт видачі кредиту, якщо не брали його. Необхідно подати до суду позовну заяву, у якій вказано, що кредит видано без вашої згоди з використанням ваших даних. На цьому етапі також варто користуватися послугами юриста, щоб все було зроблено правильно та в межах чинного українського законодавства. Якщо раптом банк відмовив вам у наданні документів на першому етапі, про це також варто сказати у заяві до суду. В такому разі суддя сам вимагатиме від банку всю необхідну документацію.

Юристи зазначають, що лише 20% подібних справ доходять до суду. Переважна більшість жертв шахраїв так і не вирішують проблему, стикаючись зі складнощами процесу або ж просто змирившись з ситуацією. А дехто взагалі не знає, що видачу кредиту можна скасувати й позбавитися від заборгованостей. Головне — не опускати руки й діяти. Шанси виходу з подібних ситуацій дійсно є, причому доволі високі.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance