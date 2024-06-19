В четверг графики отключения будут применять на протяжении всех суток

В Украине графики отключения света завтра, 20 июня, будут снова действовать в течение всего дня. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00" , - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что причины для таких ограничений - высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней.

Свет для объектов критической инфраструктуры выключать не будут.