Насколько выгодны кредиты наличными в Украине

Ситуации, когда человеку срочно нужна определенная сумма средств, случаются довольно часто. При этом не всегда есть возможность обратиться в банк для кредитования, оформить кредитную карту и тому подобное. В таких ситуациях удачным решением могут стать быстрые кредиты наличными. Давайте вместе разберемся насколько они выгодны и в чем их преимущества.

Сразу заметим, что ставки по микрокредитам могут быть выше, чем по обычным кредитам, и этот аспект стоит учитывать. Но взамен вы получаете несколько важных преимуществ:

Возможность быстро получить деньги — буквально в течение нескольких минут.

Простота оформления с минимальным пакетом документов и личной информации.

Доступность использования полученных средств для любых целей, а не только по определенным направлениям.

Гибкость кредитования и возможность получить именно ту сумму, которая вам нужна.

Доступность кредитования — такой кредит обычно можно получить даже с плохой кредитной историей.

Относительно недостатков таких кредитов, кроме больших ставок, можно назвать еще несколько. Во-первых, это большие комиссии, которые могут взиматься за оформление кредита, обслуживание счета или снятие средств. Во-вторых, большие штрафы за несвоевременную уплату кредита.

Подходить к выбору учреждения для получения кредита наличными необходимо взвешенно. Обязательно выясните, какая процентная ставка, комиссии и другие условия кредитования в выбранной вами МФО. Внимательно прочитайте договор до того, как поставить под ним подпись. Не берите кредит на большую сумму, чем сможете вернуть. Тщательно рассчитайте собственный бюджет, чтобы не задерживать выплаты по кредитному договору и не столкнуться со штрафами и дополнительными комиссиями.

Другой важный вопрос — выбор типа организации для получения кредита наличными. В банках в большинстве случаев несколько меньшие процентные ставки и комиссии. Однако в то же время требования к заемщику выше. Поэтому лицам с другими открытыми кредитами или плохой кредитной историей могут отказать в кредитовании. Небанковские учреждения (МФО) менее требовательны к своим клиентам, но процентные ставки и комиссии выше. Как и штрафы за невыполнение обязательств по договору. Также в МФО в основном можно значительно быстрее получить кредит и не нужно долго ждать решения банка. Средства могут быть зачислены на ваш счет или переданы лично в руки наличными буквально за несколько минут. Для многих клиентов это один из главных аргументов в пользу МФО. Но в любом случае нужно анализировать все «за» и «против», чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вас.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance