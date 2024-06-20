Наскільки вигідними є готівкові кредити в Україні

Ситуації, коли особі терміново потрібна певна сума коштів, трапляються доволі часто. При цьому не завжди є можливість звернутися до банку для кредитування, оформити кредитну картку тощо. У таких ситуаціях вдалим рішенням можуть стати швидкі готівкові кредити. Давайте разом розберемося наскільки вони вигідні і в чому їхні переваги.

Одразу зауважимо, що ста﻿вки за мікрокредитами можуть бути вищими, ніж за звичайними кредитами, і цей аспект варто враховувати. Але натомість ви отримуєте декілька важливих переваг:

Можливість швидко отримати гроші — буквально впродовж кількох хвилин.

Простота оформлення з мінімальним пакетом документів та особистої інформації.

Доступність використання отриманих коштів для будь-яких цілей, а не лише за певними напрямками.

Гнучкість кредитування й можливість отримати саме ту суму, яка вам потрібна.

Доступність кредитування — такий кредит зазвичай можна отримати навіть з поганою кредитною історією.

Щодо недоліків таких кредитів, окрім більших ставок, можна назвати ще декілька. По-перше, це більші комісії, які можуть стягуватися за оформлення кредиту, обслуговування рахунку чи зняття коштів. По-друге, більші штрафи за несвоєчасну сплату кредиту.

Підходити до вибору установи для отримання кредиту готівкою необхідно зважено. Обовʼязково зʼясуйте, яка процентна ставка, комісії та решта умов кредитування в обраній вами МФО. Уважно прочитайте договір до того, як поставити під ним підпис. Не беріть кредит на більшу суму, ніж зможете повернути. Ретельно розрахуйте власний бюджет, щоб не затримувати виплати за кредитним договором та не зіткнутися з штрафами й додатковими комісіями.

Інше важливе питання — вибір типу організації для отримання кредиту готівкою. В банках у більшості випадків дещо менші процентні ставки та комісії. Однак водночас вимоги до позичальника більші. Тому особам з іншими відкритими кредитами чи поганою кредитною історією можуть відмовити у кредитуванні. Небанківські установи (МФО) менш вимогливі до своїх клієнтів, але процентні ставки та комісії вищі. Як і штрафи за невиконання обовʼязків за договором. Також у МФО здебільшого можна значно швидше отримати кредит і не потрібно довго чекати на рішення банку. Кошти можуть бути зараховані на ваш рахунок чи передані особисто в руки готівкою буквально за кілька хвилин. Для багатьох клієнтів це один з головних аргументів на користь МФО. Але в будь-якому випадку потрібно аналізувати всі «за» та «проти», щоб обрати оптимальний варіант саме для вас.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance