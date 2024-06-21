В Воздушных силах пока не подтверждают применение РФ авиабомбы ФАБ-3000

В воздушных силах ВСУ пока не подтверждают применение российскими войсками в Харьковской области бомбы ФАБ-3000. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Да, мы видели это видео, однако окончательно можно будет об этом говорить лишь тогда, когда официально удастся обнаружить обломки и хотя бы ознакомиться с местом. По видео сказать сложно, поэтому необходимо немного подождать, когда удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса" , - сказал спикер.

По словам Евлаша, россияне чаще используют ФАБ-250 и ФАБ-500, перерабатывают их под унифицированный новый боеприпас.

"ФАБ-3000 является достаточно редким случаем, и вероятно, если экспертиза это подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили столь мощную авиационную бомбу" , - добавил он.

20 июня российские пропагандистские Telegram-каналы опубликовали видео авиаудара по приграничной области Харьковщины. В описании этих кадров утверждается, что армия РФ впервые применила﻿ ФАБ-3000 М-54 с УМПК.

На обнародованных кадрах видны попадания снаряда и взрыв возле трехэтажного здания. Само здание устояло, но было повреждено взрывной волной.