У Повітряних силах поки не підтверджують застосування РФ авіабомби ФАБ-3000

У Повітряних силах ЗСУ поки не підтверджують застосування російськими військами в Харківській області бомби ФАБ-3000. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Так, ми бачили це відео, однак остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться виявити уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео сказати складно, тому необхідно трохи зачекати, коли вдасться дослідити це місце і вже з упевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу" , - сказав речник.

За словами Євлаша, росіяни найчастіше використовують ФАБ-250 і ФАБ-500, переробляють їх під уніфікований новий боєприпас.

"ФАБ-3000 є досить рідкісним випадком, і ймовірно, якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу" , - додав він.

20 червня російські пропагандистські Telegram-канали опублікували відео авіаудару по прикордонню Харківщини. В описі до цих кадрів стверджується, що армія РФ вперше застосувала﻿ ФАБ-3000 М-54 з УМПК.

На оприлюднених кадрах видно влучання снаряда та вибух біля триповерхової будівлі. Сама будівля встояла, але була пошкоджена вибуховою хвилею.