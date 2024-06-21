Рейтинг Макрона упал после объявления внеочередных выборов в парламент
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал на шесть пунктов после его решения распустить парламент. Об этом свидетельствует опрос, проведенный BVA Xsight для RTL, сообщает Европейская правда.
Опрос показал, что 26% респондентов хорошо относятся к Макрону, что на 6 пунктов меньше, чем было в мае. 74% опрошенных (+6 пунктов) сказали, что имеют о нем плохое мнение.
По данным RTL, Макрон еще никогда не был настолько непопулярным, даже в апреле 2023 года, в разгар протестов против пенсионной реформы, и в ноябре 2018 года, в разгар движения "желтых жилетов".
Что касается решения о роспуске Ассамблеи, то 59% считают, что глава государства не действует ответственно, а 54% считают, что это не прояснит политическую ситуацию и не оживит демократические дебаты (53%).
Подавляющее большинство французов не хотят, чтобы Макрон участвовал в общей избирательной кампании (70%).
В среду и четверг социологи опросили 1 003 человека онлайн. Погрешность составила около 2,5 пунктов.
Макрон распустил Национальное собрание в начале этого месяца и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его политсила потерпела поражение на выборах в Европейский парламент.
Напомним, ультраправое "Национальное объединение" во Франции остается лидером симпатий за десять дней до досрочных парламентских выборов, на которых партия президента Эмманюэля Макрона может оказаться третьей.