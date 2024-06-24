Зеленского о новом руководителе УГО: Надо побороть "советчину"

Главной задачей нового руководителя Управления государственной охраны Украины Алексея Морозова является обеспечение, чтобы в УГО работали исключительно патриотически настроенные профессионалы, которые связывают свою судьбу исключительно с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он отметил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы обеспечить соответствие требованиям военного времени.

"У нового руководителя управления есть карт-бланш на изменения. Нужны новые подходы к работе с личным составом - без советчины. Нужно повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу кадров для управления" , - заявил Зеленский.

Президент добавил, что также требуется совершенствование материально-технической и учебной баз УГО, в частности должен быть создан собственный учебный полигон управления. На базе Института Управления государственной охраны Украины нужен современный специализированный Центр подготовки специалистов безопасности.

"И, конечно, управление должно быть очищено от всех, кто выбирает для себя не Украину или дискредитирует УГО. Ваша задача - это безопасность ключевых институтов нашего государства. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу абсолютно добросовестно" , - заявил он.

Назначение нового руководителя УГО

На прошлой неделе Зеленский назначил новым начальником УГО Алексея Морозова.

До этого в УГО Служба безопасности Украины разоблачила подготовку покушения на топовых украинских чиновников. В частности, на президента Владимира Зеленского и главы ГРУ Кирилла Буданова.

После этого Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника УГО.