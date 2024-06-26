Что такое кредитная история и как ее проверить

Кредитная история лица — это в каком-то смысле досье обо всех текущих и уже оплаченных кредитах, в котором содержатся сведения о том, насколько добросовестно и своевременно это лицо платило кредиты, не допускало просрочки и тому подобное. Кредитная история является общей, а не касается только того банка, где вы брали ранее кредит. То есть если вы, например, несвоевременно платили средства по кредиту в «ПриватБанке» и недостаточно ответственно относились к своим обязательствам по договору кредитования, другой банк, например, «ПУМБ» может отказать вам в получении кредита. Поэтому о чистоте собственной кредитной истории стоит заботиться. Конечно, есть финансовые организации, которые дают кредиты с плохой кредитной историей, но все же пренебрегать собственными обязательствами не стоит.

Когда вы берете кредит, финансовое учреждение обязательно проверяет вашу кредитную историю — именно она является одним из главных факторов при принятии решения о выдаче нового кредита. Так же в зависимости от этой истории банки устанавливают кредитные лимиты на картах. Если у вас хорошая история, вам, вероятно, начислят больше кредитных средств. И наоборот, ухудшение истории может привести к их уменьшению или вообще отмене. Кстати, если у вас вообще отсутствует кредитная история, банк также может отказать в предоставлении кредитных средств, ведь учреждение должно знать, насколько вы являетесь ответственным и добросовестным лицом в финансовых вопросах.

Как проверить собственную кредитную историю

Вам не обязательно обращаться в банковское учреждение, чтобы узнать собственную кредитную историю. Вы можете просто воспользоваться сайтом Украинского Бюро Кредитных Историй. Достаточно ввести собственные данные или выполнить вход с помощью «Дія.Підпис», чтобы получить нужную информацию. Один раз в год эта информация предоставляется бесплатно. Если вам нужно будет получить ее повторно в течение года, придется заплатить за запрос 90 грн.

Также может быть полезной услуга SMS-информирования об изменениях кредитной истории или других событий, связанных с ней. Таким образом можно избежать случайных просрочек, а также, что особенно важно, защититься от мошенничества и проверок истории без вашего согласия. Услуга SMS-информирования также является платной.

Можно ли изменить кредитную историю

Единственный способ улучшить кредитную историю — пользоваться услугами кредитования и вовремя вносить оплату без просрочек. В таком случае показатели будут постепенно улучшаться. Соответственно, банковские учреждения будут более лояльными к вам и с большей вероятностью будут давать согласие на выдачу новых кредитов.

Если у вас были нарушения условий договора в прошлом, но вы «перекрыли» их в дальнейшем добросовестным выполнением условий последующих договоров, это «перекроет» прошлые негативные показатели и в целом улучшит историю.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance