Що таке кредитна історія та як її перевірити

Кредитна історія особи — це свого роду досьє про всі поточні та вже сплачені кредити, у якому міститься інформація про те, наскільки сумлінно та своєчасно ця особа сплачувала кредити, чи не допускала прострочення тощо. Кредитна історія є загальною, а не стосується лише того банку, де ви брали раніше кредит. Тобто якщо ви, наприклад, несвоєчасно сплачували кошти за кредитом в «ПриватБанку» та недостатньо відповідально ставилися до своїх зобовʼязань за договором кредитування, інший банк, наприклад, «ПУМБ» може відмовити вам у отриманні кредиту. Тому про чистоту власної кредитної історії варто дбати. Звісно, є фінансові організації, які дають кредити з поганою кредитною історією, але все ж нехтувати власними зобовʼязаннями не варто.

Коли ви берете кредит, фінансова установа обовʼязково перевіряє вашу кредитну історію — саме вона є одним з головним факторів під час ухвалення рішення щодо видачі нового кредиту. Так само залежно від кредитної історії банки встановлюють кредитні ліміти на картках. Якщо у вас гарна історія, вам, ймовірно, нарахують більше кредитних коштів. І навпаки, погіршення історії може призвести до їхнього зменшення чи взагалі скасування. До речі, якщо у вас взагалі відсутня кредитна історія, банк також може відмовити у наданні кредитних коштів, адже установа повинна знати, наскільки ви є відповідальною та сумлінною особою у фінансових питаннях.

Як перевірити власну кредитну історію

Вам не обовʼязково звертатися до банківської установи, щоб дізнатися власну кредитну історію. Для цього можна скористатися сайтом Українського Бюро Кредитних Історій. Достатньо ввести власні дані або виконати вхід за допомогою Дія.Підпис, щоб отримати потрібну інформацію. Один раз на рік ця інформація надається безкоштовно. Якщо вам потрібно буде отримати її повторно впродовж року, доведеться заплатити за запит 90 грн.

Також може бути корисною послуга SMS-інформування про зміни кредитної історії чи інших подій, повʼязаних з нею. Таким чином можна уникнути випадкових прострочень, а також, що особливо важливо, захиститись від шахрайства й перевірок історії без вашої згоди. Послуга SMS-інформування також є платною.

Чи можна змінити кредитну історію

Єдиний спосіб покращити кредитну історію — користуватися послугами кредитування та вчасно вносити оплату без прострочень. В такому випадку показники будуть поступово покращуватися. Відповідно, банківські установи будуть лояльнішими до вас і з більшою ймовірністю надаватимуть згоду на видачу нових кредитів.

Якщо у вас були порушення умов договору в минулому, але ви «перекрили» їх надалі сумлінним виконанням умов наступних договорів, це «перекриє» минулі негативні показники і загалом поліпшить історію.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance