Президент поручил направить больше беспилотников на Покровское направление

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел совещание по безопасности и ситуации в регионе. Он поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта. Об этом сообщили на сайте ОП, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

На совещании глава государства заслушал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Как отмечается, по итогам совещания Зеленский поручил учесть большую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении беспилотников между разными участками фронта.

Кроме того, президент также поручил упростить процедуру выдачи документов, подтверждающих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Добавим, что Покровское направление - это бывшее Авдеевское направление. Оно остается самым активным участком фронта. По последним данным Генерального штаба, с начала текущих суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов на Покровском направлении.