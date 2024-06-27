Пекин просчитался, поддержав РФ в войне против Украины – посол США

Пекин неправильно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда он оказал поддержку России в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс в интервью Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я думаю, что китайцы просчитались. На самом деле я думаю, что китайцы не поняли основную ценность, которую мы придаем в нашем нынешнем мире миру и единству в самой Европе" , - сказал он.

Европейский Союз сейчас действует в "прямой оппозиции" поддержке Китаем Москвы, добавил Бернс, занявший свой пост в Пекине через несколько дней после вторжения. ЕС и НАТО назвали Китай системным соперником "отчасти из-за этого", сказал он.

"Китай не демонстрирует поведения нейтральной страны" , - сказал Бернс, ссылаясь на предыдущие комментарии Пекина о своей позиции.

США выражали Пекину "очень долго, на очень высоких уровнях" опасения, что китайские компании поставляют России технологии двойного назначения, которые используются в войне, добавил он.

"Это экзистенциальная война. Одним из величайших достижений окончания холодной войны стала свободная, демократическая и единая Европа без каких-либо разделений" , - сказал Бернс.

Напомним, коммунистический режим Си Цзиньпина предложил дипломатическую и экономическую поддержку Владимиром Путиным после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.