США пригласили представителей Израиля и арабских стран на саммит НАТО – СМИ

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, и тем самым усилили напряженность в связи с войной в Секторе Газа, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания Financial Times, саммит предоставляет президенту США Джо Байдену возможность продемонстрировать свою политику укрепления международных партнерств и альянсов Вашингтона. Но он также продемонстрирует то, что многие дипломаты считают противоречиями в позиции Вашингтона по Украине и войне между Израилем и ХАМАСом.

В то время как страны-члены НАТО единодушны в поддержке Украины в ее борьбе с Россией, многие члены и партнеры НАТО глубоко разделены по поводу войны Израиля с ХАМАСом в Газе.

Обычно НАТО приглашает на ежегодную встречу хотя бы некоторых своих партнеров, но на юбилейный саммит США пригласили министров иностранных дел из 31 страны, поддерживающей партнерские отношения с альянсом, включая Японию, Австралию и Южную Корею, отчасти для того, чтобы предотвратить возможную напряженность в связи с приглашением Израиля.

Среди приглашенных арабских стран - Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Саммит НАТО

В столице США пройдет юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Североатлантического альянса. Это знаменательное событие знаменует собой незыблемую приверженность стран-членов делу обеспечения мира и безопасности в Европе и за ее пределами.

Для Украины этот саммит имеет особое значение. Ожидается, что лидеры стран НАТО подтвердят свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Западу необходимо продемонстрировать России решимость вести долгосрочный конфликт, если потребуется, и оказать Украине всестороннюю помощь в ее стремлении к свободе и демократии.