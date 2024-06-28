Для участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9" установлены новые ограничения

В 2020 году в Украине начала действовать программа «Доступные кредиты 5-7-9» при поддержке Фонда предпринимательства. Давайте вместе тщательно рассмотрим изменения ее условий. Основной целью программы было создание более комфортных условий для ведения бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности и оказание помощи стартапам. Однако в мае 2024 года условия участия в программе были пересмотрены.

Из-за накопления долгов по кредитным льготам и чтобы угодить Международному Валютному Фонду, власти приняли решение изменить правила участия в программе, а также отрегулировать ее условия. Одним из важных шагов может стать переход от ставок «5-7-9» к ставкам «7-9-13». Также сокращается перечень бизнесов, которые могут принять участие в программе. Это, конечно же, не касается кредитования физических лиц, ведь они и так не могут принять участие в программе. Для них действуют условия кредитования банков и микрофинансовых организаций. Читайте больше о микрокредитах на странице Kurs Finance.

В мае 2024 года максимальный лимит кредита для финансирования оборотного капитала снизился до 5 млн грн. Как и раньше, участие в программе могут принимать:

Субъекты предпринимательской деятельности в сфере энергетики, животноводства и перерабатывающей промышленности.

Компании, которые ведут деятельность в зоне повышенных военных рисков.

Сельскохозяйственные производители и их контрагенты.

ФОПы.

Для каждой из групп участников установлены лимиты кредитования. Так, ФОПы могут получить только до 3 млн грн, сельскохозяйственные производители — до 90 млн грн и так далее. Изменились условия для банков, которые предоставляют кредиты по программе «5-7-9». Раньше они могли устанавливать максимальную кредитную ставку 30% годовых, то теперь она не должна быть больше 23%.

Эти и другие изменения, по мнению многих экспертов, рано или поздно приведут к уменьшению объема финансирования программы. Но Кабинет Министров таким образом сможет сэкономить бюджетные средства на компенсации ставок, а также частично сократить задолженность по программе. Однако насколько эффективным в итоге окажется это решение, пока говорить рано.

Неофициальные источники сообщают, что большинство компаний-участниц программы недовольны изменениями. Некоторые из них уже сейчас ищут альтернативные возможности кредитования с более выгодными условиями. Отпугивает их и определенная нестабильность программы. С начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9» изменения в нее вносились 31 раз и это, очевидно, еще не конец. Вероятно, в дальнейшем нас ждут очередные изменения. И вряд ли эти изменения будут положительными именно для участников.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance